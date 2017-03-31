T24 LogoT24 Logo
Gündem

TÜRSAB'dan Booking.com'un kapatılması kararına yorum

"Türk müşteriler yurt dışındaki otellere ulaşabilecek"

31 Mart 2017 11:10

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Booking.com'un kapatılması ile ilgili olarak "Adalet yerini buldu" görüşünü savundu.

habertürk.com'dan Eren Güler'e konuşan Ulusoy, şunları söyledi:

"Müşteriyi yanıltıp haksız rekabet yaratıyorlardı ve devamlı komisyon artırıyorlardı. Biz bu kararı bekliyorduk ve adalet yerini buldu diyoruz. Biz davamızda haklıydık. Onlar vergi ödemiyor ama biz vergi ödüyoruz. Sürekli komisyon artırıp otelleri baskı altına alıyorlardı, biz oda bulamıyorduk. Rekabet Kurulu da 2.5 milyon lira cezayı verdi.

Karar Booking.com'un Türkiye'deki faaaliyetleri ile ilgili. BTK'nın siteyi kapatmasından sonra Türk müşteriler Türkiye'deki otellere booking.com üzerinden ulaşamayacak, ama yurt dışındaki otellere ulaşabilecek. gezilerini seyahat acentaları ile yapabilecek. Ama yurt dışından gelenler booking'i kullanarak Türkiye'deki otellere rezervasyon yaptırabilecek."

ETİKETLER

bookingotelrezervasyonkapatılma kararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24