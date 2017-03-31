TÜRSAB'dan Booking.com'un kapatılması kararına yorum

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Booking.com'un kapatılması ile ilgili olarak "Adalet yerini buldu" görüşünü savundu.

habertürk.com'dan Eren Güler'e konuşan Ulusoy, şunları söyledi:

"Müşteriyi yanıltıp haksız rekabet yaratıyorlardı ve devamlı komisyon artırıyorlardı. Biz bu kararı bekliyorduk ve adalet yerini buldu diyoruz. Biz davamızda haklıydık. Onlar vergi ödemiyor ama biz vergi ödüyoruz. Sürekli komisyon artırıp otelleri baskı altına alıyorlardı, biz oda bulamıyorduk. Rekabet Kurulu da 2.5 milyon lira cezayı verdi.

Karar Booking.com'un Türkiye'deki faaaliyetleri ile ilgili. BTK'nın siteyi kapatmasından sonra Türk müşteriler Türkiye'deki otellere booking.com üzerinden ulaşamayacak, ama yurt dışındaki otellere ulaşabilecek. gezilerini seyahat acentaları ile yapabilecek. Ama yurt dışından gelenler booking'i kullanarak Türkiye'deki otellere rezervasyon yaptırabilecek."