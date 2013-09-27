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Yaşam

Bolu'da Halkevi’nin yıkımı öncesinde emniyet önlemleri alındı

Yıkım saati yaklaştıkça Bolu Halkevi’nde insanların birikmeye başladı, Bolu Emniyet Müdürlüğü de meydanda olağanüstü önlemler almış durumda

27 Eylül 2013 20:25

Bolu Belediyesi, Bolu Halkevi binasını yıkmak için eyleme geçmek üzere. Bugün saat 14.00’da yıkım ekipleri ile birlikte yıkım işlemine başlamadan 1 saat önce, Bolu Emniyet Müdürlüğü de bütün ekipleriyle meydanda önlemlerini aldı. 

  

Sakarya İdare Mahkemesi önce durdurmuştu

 

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın aylar öncesinden tebligatlar göndermeye başladığı Bolu Halk Evi’ni yıkma planı, bugün hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Halkevini mesai saatleri dışında mühürleyen ve birkaç gün sonrasına yıkım kararı aldıran Bolu Belediyesi, Halkevi yöneticilerinin Sakarya İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı çıkartması sonrası, yıkım işlemi eyleme geçememişti. 

     

Aynı mahkeme bu kez yıkıma karar verdi

 

Son kez Belediye olarak Sakarya 1. İdare Mahkemesi’ne başvuran Bolu Belediyesi, Halkevi’nin almış olduğu “Yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verdi.

Bu karar neticesinde Bolu Halkevi’ne dün tebliğ edilen yıkım kararından sonra saat 14.00’da Bolu Belediyesi yıkım ekipleri Halkevi binasını yıkmak için harekete geçti.    

 

Halkevi’nde gergin bekleyiş

 

Yıkım saati yaklaştıkça Bolu Halkevi’nde insanların birikmeye başladığı gözlenirken, Bolu Emniyet Müdürlüğü de hemen hemen bütün ekipleri ile birlikte meydanda olağanüstü önlemler almış durumda.

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