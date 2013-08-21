Bolu'daki yıkıma karşı Halkevi'nden dayanışma çağrısı

Halkevleri, Bolu Belediyesi'nin 46 yıllık binalarının yıkımına ilişkin aldığı karara tepki göstererek, yarın gerçekleştirilecek yıkıma karşı herkesi Bolu Halkevi önünde toplanmaya çağırdı.

Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Samut Karabulut, yaptığı açıklamada yıkımın 22 Ağustos 13:30'da gerçekleştirileceğine yönelik faks gönderildiğini belirterek, "Tüm kamuoyuna duyurumuzdur. Biz dostluğu, dayanışmayı büyüttüğümüz Bolu Halkevi’nin önünde olacağız. Rantçılara, talancılara Bolu Halkevi’ni yedirtmeyeceğiz. Herkesi yarın saat 13.30’da Bolu Halkevi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi

halkevleri.org.tr'de yayımlanan duyuru şöyle:

AKP şimdi de AVM için Halkevi binasını yıkmaya kalkışıyor. Herkesi yarın saat 13.30’da Bolu Halkevi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz

Yaşadığımız bugünlerde Bolu Halkevi binasının yıkılma kararını öğrendik. Bolu Belediyesi bayram öncesinde yangından mal kaçırırcasına çıkardığı encümen kararıyla 46 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Halkevi binamızın kamusal alana tecavüzü olduğu gerekçesiyle bu alana ilişkin yıkım kararı almıştır. Rant hırsıyla gözleri kararan belediye yöneticileri aynı kararda Halkevleri’nin bir "işyeri" değil bir "dernek" olduğunu unutarak "işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptaline" de karar vermiştir. Bayram arifesinden yöneticilerimize tebliğ edilen hukuksal olarak da yok hükmündeki bu karara dayanarak aynı rant hırsıyla 6 Ağustos’ta dernek merkezimiz mühürlenmiştir. 20.08.2013 tarihinde Belediyeden çekilen faksla binamızın Perşembe günü 13.30’da yıkılacağı bildirilmiştir. Bolu halkevi 46 yıldır oradadır. 46 yıldır binlerce insanın dostluğu, paylaşmayı ve dayanışmayı öğrendikleri bir yerdir. Şimdi aklımıza sadece bir soru gelmekte. 46 yıldır Halkevi binası orada duracak, elektriğinden suyuna kadar her şey bağlanacak, bütün vergiler alınacak ve üstüne "yapı kullanma izni" verilecek sonra da birden bu bina kamusal alana tecavüz ediyor diye yıkım kararı çıkartılacak.

Bizim sorumuzda şudur: 46 yıldır neredeydiniz?

Biz Bolu Belediyesi’nin neden Halkevi binasını yıkmak istediğini çok iyi biliyoruz. Meselenin özü şudur ki Halkevi’nin hemen arkasında Kültür Sitesi kılıfı adı altında katlı otopark ve AVM inşaatı devam etmektedir. Halkevi binasını ise yaptıkları AVM’nin önünü kapatıyor diye yıkmaya çalışmaktalar. Tüm kamusal alanların tahrip edildiği, yeşil alanların yağmaya, talana uğratılarak AVMlere, rezidanslara çevrildiği bu dönemde Halkevi binamızı da aynı rant hırsıyla yıkmaya çalışıyorlar.

Bolu Halkevi 46 yıldır oradadır. 46 yıldır insanlar emek vererek dostluğu, dayanışmayı büyütmüşlerdir. Şimdi ortaya çıkıp burası kaçaktır, burası kamu alanına tecavüzdür diyerek yıkmak kolay değildir. Kamusal alanlar, yeşil alanlar yok edilmeye çalışıldığında, insanların yaşam alanları tehdit edildiğinde neler yaşanıyor yaklaşık 3 aydır Gezi Parkı eylemlerinde görmekteyiz. Melih Gökçek de 8 yıldır "kentsel dönüşüm" adı altında Dikmen Vadisi’ne saldırmaktadır. Ama Dikmen Vadisi halkı 8 yıldır Gökçek’in rant politikalarına direniyor ve Dikmen Vadisi’ni Gökçek’e teslim etmiyor.

Söyleyeceğimiz şudur ki Bolu Halkevi Bolu halkına aittir. Onu yıkmaya ne belediyenin gücü yeter ne de AKP’nin gücü yeter. 46 yıldır insanların ortak paydalarının birleştiği bir mekanı sizlere rant için, talan için yıktırtmayız. Tüm kamuoyuna duyurumuzdur. Biz dostluğu, dayanışmayı büyüttüğümüz Bolu Halkevi’nin önünde olacağız. Rantçılara, talancılara Bolu Halkevi’ni yedirtmeyeceğiz. Herkesi yarın saat 13.30’da Bolu Halkevi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Samut Karabulut

Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı