Bolu Halkevi'nin yıkım kararı protesto edildi



Bolu Belediyesi'nin Bolu Halkevi binasını, kamusal alana tecavüz ettiği gerekçesiyle yıkma kararı alması ve 22 Ağustos Perşembe günü yıkımın yapılacağını faksla bildirmesi üzerine, Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Samut Karabulut, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Baybüke ve Bolu Halkevi üyeleri saat 13.00’da bina önünde toplandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Samut Karabulut, “Bolu Halkevi Bolu halkına aittir. Onu yıkmaya ne belediyenin gücü yeter ne de AKP’nin gücü yeter. 46 yıldır insanların ortak paydalarının birleştiği bir mekanı sizlere rant için, talan için yıktırtmayız" dedi.

Gezi parkı olaylarından yaşanılanlardan bir şeyler öğrenilmesi gerektiğini de belirten Karabulut, “Bu dikta zihniyetle bir yere varılmayacağını bizlerin hukuki yollardan sonuna kadar haklarımızı savunacağını bizzat belediye başkanının kendilerine de ilettik. Bu böyle bilinmelidir” dedi.

Sakarya İdare Mahkemesi aynı gün, yıkımın yürütmesini durdurma kararı verdi.

Halkevleri Basın Merkezi'nin yayınladığı basın metni şöyle:

Bolu Belediyesi’nin Bolu Halkevi binasını rant uğruna yıkma çabaları devam ediyor. Bayram öncesi belediye encümeninden yıkma kararı çıkartan belediye, geçtiğimiz günlerde de çektiği faksla Bolu Halkevi binasını 22 Ağustos Perşembe günü yıkacağını bildirdi. Bunun üzerine yıkımı engellemek için Perşembe günü Bolu Halkevi önünde biraraya gelindi. Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Samut Karabulut, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Baybüke ve Bolu Halkevi üyeleri saat 13.00’da bina önünde toplandı.

'Halkın evini yıkmaya gücünüz yetmez'

Konuyla ilgili açıklama yapan Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Samut Karabulut şunları söyledi: "Bolu Halkevi Bolu halkına aittir. Onu yıkmaya ne belediyenin gücü yeter ne de AKP’nin gücü yeter. 46 yıldır insanların ortak paydalarının birleştiği bir mekanı sizlere rant için, talan için yıktırtmayız. Tüm kamuoyuna duyurumuzdur. Biz dostluğu, dayanışmayı büyüttüğümüz Bolu Halkevi’nin önünde olacağız. Rantçılara, talancılara Bolu Halkevi’ni yedirtmeyeceğiz. Aynı gün yıkımı durdurma yönünde çıkan mahkeme kararı olmasaydı Halkevi’ni savunmak için bedenlerimizi siper ediyor olacaktık.”

Karabulut ayrıca buraya ancak ve ancak kamuya hizmet edebilecek bir yer yapılması halinde buna müsaade edilebileceğini, bunun haricinde rant sağlamak için asla böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söyledi.

'Gezi olaylarından ders çıkarılmalı'

Gezi parkı olaylarından yaşanılanlardan bir şeyler öğrenilmesi gerektiğini belirten Karabulut, “Bu dikta zihniyetle bir yere varılmayacağını bizlerin hukuki yollardan sonuna kadar haklarımızı savunacağını bizzat belediye başkanının kendilerine de ilettik. Bu böyle bilinmelidir” dedi.

Basın açıklamasında sık sık “Halkevleri halkındır, yıkılamaz” sloganı atıldı.

Bolu Halkevi binasına ilişkin neler yaşandı?

Bolu Belediyesi, bayram öncesinde hızla çıkardığı encümen kararıyla içinde 46 yıldır faaliyet gösterilen Bolu Halkevi binasını kamusal alana tecavüz gerekçesiyle yıkma kararı aldı. Aynı kararda Halkevleri’nin bir “işyeri” değil, "dernek" olduğu unutularak “işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptaline” de karar verildi.

Hukuksal olarak yok hükmündeki bu karara dayanarak 6 Ağustos’ta da bina mühürlendi. 20 Ağustos’ta çekilen faksla ise binanın 22 Ağustos Perşembe günü yıkılacağı bildirildi.

Bolu Belediyesi’nin Halkevi’ni yıkmaktaki asıl amacı ise binanın hemen arkasında Kültür Sitesi adı altında inşası süren katlı otopark ve AVM’nin önünü açmak.