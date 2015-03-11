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Dünya

Boko Haram'dan kurtarılan çocuklar isimlerini bile unutmuş!

Terör örgütü Boko Haram'dan kurtarılan yaklaşık 80 çocuğun isimlerini bile hatırlamadığı açıklandı

11 Mart 2015 14:16

Nijerya'nın kuzeydoğusunda geniş bölgeleri kontrol eden radikal İslamcı Boko Haram'ın elinden kurtarılan 80'e yakın çocuğun kendi isimlerini dahi hatırlamadığı belirtildi.

Ulusal Demokrasi yardım örgütü Direktörü Christopher Fomunyoh, yaşları 5 ila 18 arasında değişen çocukların İngilizce, Fransızca ya da başka bir yerel dil konuşabildiğini belirtti. Ancak Fomunyoh, Kasım ayında Kamerun'un kuzeyinde bir Kuran okulunda bulunan çocukların gerçek kimlikleriyle bağlarının koptuğunu ifade etti.

 

Propagandaya maruz kaldılar

 

BBC'nin haberine göre, Fomunyoh, "Aileleriyle olan bağları kopmuş. Evlerinin nerede olduğunu, akrabalarının kim olduğunu söyleyemiyorlar. Kendi adlarını bile hatırlamıyorlar" dedi. Fomunyoh'a göre çocukların bu denli kendi benliklerini unutmuş hale gelmesinin en önemli nedeni ise esir kaldıkları dönemde yoğun biçimde militanların propagandalarına maruz kalmaları.

Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'nın kuzeydoğusu, Çad, Nijer ve Kamerun'da saldırılar düzenliyor. Bölge ülkeleri örgüte karşı birlikte mücadele etme kararı almış durumda. Boko Haram IŞİD'e bağlılığını geçen hafta ilan etmişti.

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