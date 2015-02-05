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Dünya

Boko Haram bu kez Kamerun'da katliam yaptı; en az 100 ölü!

Yerel kaynaklar, örgütün, kasabada çok sayıda evle birlikte bir camiiyi de ateşe verdiğini ifade etti

05 Şubat 2015 08:52

Boko Haram terör örgütünün Kamerunda düzenlediği saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son yıllarda düzenlediği şiddet eylemlerinde, çoğunluğu sivil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne sebep olan Boko Haram militanları, Kamerun'un kuzeyindeki Fotokol kasabasına baskın düzenledi.

Kasabayı ele geçiren örgüt en az yüz kişiyi katletti. Yerel kaynaklar, örgütün, kasabada çok sayıda evle birlikte bir camiiyi de ateşe verdiğini ifade ediyor.

Kamerun ve Çad ordusu kasabanın kontrolünü militanlardan geri almaya çalışıyor.

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