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Dünya

Boko Haram iki kişinin başını kesti!

Nijerya'da Boko Haram örgütü, casusluk yaptıkları iddiasıyla infaz edilen iki kişinin görüntü kaydını yayınladı

03 Mart 2015 09:18

Boko Haram örgütü, casusluk yaptıkları iddiasıyla öldürülen iki kişinin görüntülerini yayınladı.

Nijerya'da Boko Haram örgütü, casusluk yaptıkları iddiasıyla infaz edilen iki kişinin görüntü kaydını yayınladı.

Twitter'da yayınlanan videoda, kendilerini Daud Muhammed ve Muhammadu Avvalu olarak tanıtan iki kişinin, silahlı ve maskeli militanların önünde dizlerinin üstünde dururken görüntüleri yer aldı.

Videoda daha sonra başları kesik iki cesedin görüntülerine yer verildi. 

Bir internet sitesinde ise söz konusu iki kişinin casusluk iddiasıyla öldürüldüğü ileri sürüldü.

Adı yerel dilde "Batılı tarzda eğitim yasaktır" anlamına gelen Boko Haram'ın, 2009'da lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından başlattığı kitlesel şiddet eylemlerinde şimdiye kadar 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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