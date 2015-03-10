'Boko Haram güçlenmek istiyor'



Radikal İslamcı Boko Haram yıllar sonra ilk kez ciddi baskı altında. Komşu ülkeler Nijer ve Çad, terör örgütüne karşı ortak bir askeri operasyon başlattı. Çatışma sesleri yükselirken, İslamcıların ele geçirdiği bölgede bir takım yerler geri alınmaya başlandı. Nijerya ordusu haftalardır çatışmaların sürdüğü Baga kentini yeniden kontrolü altına aldı.

Boko Haram lideri Ebubekir Şekau, kısa süre önce yayınlanan bir sesli mesajda, IŞİD örgütüne bağlılık yemini etmişti. Afrika uzmanı Marc Engelhardt, Ebubekir Şekau'nun takipçilerine bir işaret gönderdiği görüşünde. Engelhardt, mesajda, Boko Haram'ın kendisine su şıralar en güçlü terör örgütünü rol model aldığını, onlarla çalışmak istediklerini belirttiklerini ifade ediyor. Afrika uzmanı bu yolla Şekau'nun Boko Haram'ı güçlendirmeye çalıştığını belirtiyor.

'Bağlılık yemini, çaresizliklerini gösteriyor'

Boko Haram kendisine destekçi arıyor ve bu amaçla da daha önce bağlı olduklarını belirttikleri El Kaide ile yollarını ayırdı. Londra merkezli bir düşünce kuruluşu olan Teneo Intelligenz'in başkan yardımcısı Manji Cheto, IŞİD'e bağlılık yeminin sembolik değeri olduğunu belirtiyor. Cheto yeminin, örgütün çaresizliğini de ortaya çıkardığına dikkat çekiyor. Artık tek amaçlarının Nijerya'da dehşet saçmaktan öte cihatçı toplamak olduğunu belirten Cheto, örgütün kendisini zayıf hissettiği görüşünde. Manji Cheto örgütün ayrıca Nijerya devletinin güçlü düşmanı imajını da korumaya çalıştıklarına dikkat çekiyor.

Boko Haram'ın IŞİD ile işbirliğinin nasıl olacağı ise henüz sadece spekülasyondan ibaret. İki örgüt de aynı ideolojiyi paylaşıyor. İki terör örgütü de Batı değerlerine karşı savaşıyor. Şeriatı getirip, faaliyet alanlarında bir İslam devleti kurmayı hedefliyorlar. Bunun için tüm bölgeyi kontrolleri altında aldılar. Örgütlerin bağlanmasından özellikle Boko Haram büyük çıkar sağlayabilir. IŞİD'in Libya'da, Nijer sınırında eğitim kampları bulunuyor.

'Terör grupları birbirleriyle bağlantılı'

Afrika uzmanı Marc Engelhardt, bombacıların ya da para ilişkileri olanların sınırdan kolaylıkla Nijer'e geçebileceğini belirtiyor. Nijer adeta kuzeyde Libyalı IŞİD üyeleri ve güneyde Boko Haram tarafından ablukaya alınmış durumda. Afrika uzmanı Engelhardt, iki örgütün gerçekten işbirliği yapması durumunda Nijer'in büyük bir tehlike altına girebileceğini belirtiyor. Ayrıca Boko Haram'ın Nijerya'da fazla baskı altına alınması durumunda, örgütün Nijer'e çekilebileceğine dikkat çekiyor.

Boko Haram, Afrika'daki farklı İslamcı gruplarla da bağlara sahip. Mali ve Moritanya'da faaliyet gösteren El Kaide'nin Mağrip koluyla ilişkileri bulunuyor. Boko Haram'ın Somali'de faaliyet gösteren ve orada bir İslam devleti kurmayı hedefleyen El Şebab örgütüyle de bağları bulunuyor. El Şebab örgütünün eski üyelerinden biri 2014 Aralık ayında Deutsche Welle ile yaptığı röportajda, terör grupları arasındaki sıkı bağları anlatmıştı.

Boko Haram, IŞİD'e bağlılık yemini etti. Ancak IŞİD'in Boko Haram'ı uluslararası cihatçıların arasına kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.