"Boko Haram'dan kaçan kız çocukları sığındıkları kampta tecavüze uğradı"

Nijerya'da Boko Haram vahşetinden kaçmayı başarıp ülkenin kuzeyindeki kampa sığınan kadın ve çocukların, buradaki yetkililer tarafından tecavüze uğradığı öne sürüldü.

CNN'de yer alan habere göre İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Boko Haram'dan kaçarak Maiduguri'deki kampta kalmaya başlayan onlarca kurbanın, kamp liderleri, polis ve askerler tarafından cinsel istismara uğradığını belirledi. Kadınların büyük bir kısmının hamile kaldıktan sonra terk edildikleri kaydedildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, iddialar karşısında çok endişelendiğini ve şoke olduğunu, raporların kesinlikle hafife alınmadığını aktardı.

Buhari, üst düzey yetkililere olayla ilgili soruşturma başlatmaları yönünde talimat verdiğini ifade etti.

HRW'nin yayınladığı rapora göre 43 kadından 8'i Boko Haram tarafından kaçırılmış ve evliliğe zorlanmış, ardından Maiduguri'deki kampa kaçmayı başarmıştı.

4 kadın, kampta tecavüze uğramadan önce kendilerine ilaç verildiğini anlattı.

Raporda kurbanlardan 37'sinin ise evlilik, maddi destek ve hatta gıda gibi vaatlerle cinsel ilişkiye zorlandığı yer aldı.

"Kimseye söyleyemediler"

Kampta kalan 16 yaşındaki bir kız, yardım görevlilerinden birinin tecavüzüne uğramadan önce, "Ona hep çok küçük olduğumu söyledim. Bana tecavüz ettiği gün, bana bir bardak içecek ikram etti. Onu içtiğim anda uykuya daldım. Uyandığımda bir şeylerin ters olduğunu hissediyordum. Acı içindeydim ve kanamam vardı. Kimseye söyleyemedim çünkü korkuyordum" dedi.

30 yaşındaki bir başka kadın ise, Boko Haram'ın elinden kaçmadan önce örgütün kocasını öldürüp, genç kızlarını kaçırdığını anlattı.

Geri kalan çocuklarıyla kaçıp kampa gelmeyi başaran kadın, askerlerden birinin kendisine evlilik vaadiyle yaklaştığını söyledi. Kendisiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra terk edildiğini belirten kadın, hamile kaldığı için durumunun daha kötü olduğunu ve kendisine çocuklarının bakımında yardım edecek kimsenin olmadığını dile getirdi.