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Dünya

Boko Haram'a operasyon; 1200 rehine kurtarıldı

Boko Haram, 2009'da düzenlemeye başladığı kitlesel şiddet eylemlerinde şimdiye kadar 17 bine yakın kişi hayatını kaybetti

13 Nisan 2016 00:36

Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın elinde rehin bulunan 1274 kişi kurtarıldı. Ordu sözcüsü Sani Usman, pazartesi günü Kamerun ve Nijerya askerlerinin Borno Eyaleti çevresindeki sınır köylerinde bulunan Boko Haram kamplarına operasyon düzenlediğini açıkladı.

Doğan Haber ajansı’nın haberine göre, operasyonda 22 Boko Haram militanının öldürüldüğünü, örgütün 3 üst düzey komutanının da tutuklandığını belirten Usman, askerlerin örgütün rehin tuttuğu bin 274 kişiyi de kurtardığını kaydetti.

Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren örgüt, geçen yıl ocak ayından itibaren eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırmıştı. Bu ülkeler, 2014 şubat ayında bölgesel tehdit haline gelen Boko Haram'a karşı yaklaşık 10 bin asker görevlendirme kararı almış, askerler ancak 2016 başında göreve başlayabilmişti.

Boko Haram, 160 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi olan Nijerya'da 2000'li yılların başından beri faaliyet gösteriyor. Örgütün, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da düzenlemeye başladığı kitlesel şiddet eylemlerinde şimdiye kadar 17 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

Örgütün eylemleri, yaklaşık 2 milyon Nijeryalı’yı kendi ülkelerinde mülteci konumuna düşürdüğü bildirildi.

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