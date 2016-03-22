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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya'da Boko Haram dehşeti

Kuzey Afrika ülkelerinden Nijerya'da hükümete karşı savaşan Boko Haram militanlarının verdiği zararın bilançosu araştırıldı. Ortaya insani, ekonomik ve sosyal açıdan çarpıcı bir tablo çıktı.

22 Mart 2016 11:37


Dünya Bankası uzmanları, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte yürütülen bir yeniden yapılanma ve barış projesi çerçevesinde Nijerya'nın kuzeydoğusundaki 6 eyaleti inceledi.

Rapora göre, 2009'dan beri Nijerya'da hükümet güçlerine karşı savaşan radikal İslamcı örgüt Boko Haram yalnızca Borno eyaletinde 20 bin dolayında kişinin ölümüne yol açtı. Terör örgütünün verdiği maddi zarar 5 milyar 900 milyon doları buldu.

Milyonlar evini kaybetti

Boko Haram terörünün eğitim, konut, su ve enerji altyapısı, ekonomi ve ticaret gibi alanlara etkisi incelendi. Örgüt, 2 milyondan fazla kişinin evini kaybetmesine yol açtı.

Boko Haram'ın en çok etkili olduğu Borno eyaletinde konutların yüzde 30'a yakını, 552 okul, bin 200'den fazla karakol, cezaevi ve sağlık ocağı gibi kamu binası tahrip edildi.

IŞİD'e biat etmişti

Boko Haram, "Batı eğitimi haram" anlamına geliyor. Nijerya'nın kuzeyinde bir şeriat devleti kurmak için mücadele veren örgüt, polis ve askerlere saldırıyor, kilise ve okulları hedef alıyor.

Çatışmaları Nijerya'nın komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'e de taşıyan Boko Haram, geçen yıl terör örgütü IŞİD'e bağlılık yemini etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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