Boko Haram'ın mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 70 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti’nde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampa düzenlenen intihar saldırılarında en az 70 kişi öldü. Dikva bölgesinde 50 bin kişinin kaldığı kampa düzenlenen saldırılarda 78 kişi de yaralandı.

Milliyetin haberine göre; ülkenin kuzeydoğusundaki Dikva bölgesindeki kampa düzenlenen intihar saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kaynaklar, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampta gerçekleşen birden çok saldırıda 70 kişinin öldüğünü, 75 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı sözcüsü Muhammed Kanar, patlamaları doğrularken, konuya ilişkin detaylı açıklama yapmadı. Patlamaların Boko Haram militanı olduğu iddia edilen intihar eylemcilerinin saldırısı sonucu meydana geldiği belirtildi.

Yerel aktivist Adamı Adamu, kampın Nijerya ordusu tarafından etrafında çukurlar kazılarak yoğun şekilde korunduğunu hatırlatarak, buna rağmen saldırganların içeri nasıl sızdığının halen gizemini koruduğunu kaydetti.

En az 70 kişinin öldüğü saldırıda bazı cesetlerin tanınmayacak şekilde yandığını belirten Adamu, intihar eylemini "yıkıcı bir saldırı" saldırı olarak nitelendirdi.

Saldırı, iki haftada bölgede gerçekleşen üçüncü büyük intihar eylemi oldu. Adamava eyaletinde 29 Ocak'ta düzenlenen intihar saldırısında 10, Dalori'deki ülke içinde yerinden edilmişlerin kaldığı kampa 30 Ocak'ta düzenlenen saldırıda ise 86 kişi yaşamını yitirmişti.