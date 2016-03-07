Boğaziçi'nin Kadınlar Günü etkinlikleri

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik organize ediyor.

AGOS'un haberine göre, 9 Mart Çarşamba günü yapılacak olan Kadınlar Günü Partisi’nde DJ İpek İpekçioğlu sahne alacak. Beyoğlu’ndaki eğlence mekânı İndigo’da saat 21.00’de başlayacak olan partinin konukları arasında Ceyhun Kaya, Feryal Öney ve BGST Eğitim Kadınların Müziği Atölyesi öğrencileri ile Diler Özer ve BGST Eğitim Ritim Perküsyon Atölyesi öğrencileri de var. Gece boyunca disko, funk, roman havası, balkan folk, elektronik müzik tınıları mekânı dolduracak.

10 Mart Perşembe günü, Boğaziçi Üniversitesi’nde gündüz panel, akşam konser var. Saat 16.00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Binası’nda yapılacak ‘Blogçuluk/Blogging ve Edebiyat: Kadınların internet mecrasındaki mücadeleleri, Akdeniz çevresinde yeni bir aktivizm mi şekilleniyor?’ başlıklı panelin konuşmacıları Suriyeli öğretim görevlisi Naila Mansour, Tunuslu şair Amal Claudel ve yazar Karin Karakaşlı. Akdenizli kadınların blog yazılarından alıntılanan sözleri şarkılara dönüştüren kolektif proje Antigone Gecesi, güncel kadın hikâyelerini evrensel tınılarla sahneye taşıyor. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Albert Long Hall’da yapılacak ve 19.30’da başlayacak olan konserde İspanyol şarkıcı Sylvie Paz’ın güçlü sesine Fransız caz piyanisti Perrine Mansuy, Fransız-Suriye köklerinden beslenen flüt sanatçısı Naissam Jalal ve Berlinli ünlü DJ İpek İpekçioğlu’na, BGST Kardeş Türküler projesinden Diler Özer eşlik edecek. Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü’nün de katkılarıyla düzenlenen konser, 11 Mart’ta Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kültür Evi’nde seyirciyle buluşacak.