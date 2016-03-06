8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, 'farkındalık etkinlikleri'yle kutlanacak

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, İstanbul’da belediyeler, müzeler ve aralarında PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde olduğu pek çok sivil toplum örgütü, kurum ve kuruluş tarafından farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

Kültür Servisi'nin haberine göre, 2016 PEN Duygu Asena Ödülü’ne değer görülen ve ödülünü 11 Mart Cuma günü törenle alacak Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bağlamında, 10 Mart Perşembe günü 16.00 -19.00 saatleri arasında “Ortadoğu Coğrafyasında Kadınların Bugününü ve Yarınını Tartışıyoruz” başlıklı bir etkinlik düzenliyor. Avusturya Başkonsolosluğu Kültür Ofisi’nin destek verdiği etkinlikte “Özel Devrimler/Private Revolutions” başlıklı panel ve belgesel gösterimi gerçekleşecek.

Panelin konuşmacıları

Alexandra Schneider’in yönettiği panelin moderatörü Prof. Dr. Fatmagül Berktay (Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı). Konuşmacılar Prof.Dr.Fulya Atacan ve Mete Çubukçu.

İstanbul Modern, Pera Müzesi ve FMV Işık Okulları

İstanbul Modern’de 8 Mart’ta kadınlara özel atölye çalışması, film gösterimi ve rehberli turu ücretsiz olarak düzenliyor.

Pera Müzesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde müze girişi tüm ziyaretçilere ücretsiz olacak. Ayrıca Pera Cafe'de ve Artshop'ta tüm ürünler yüzde 20 indirimle satışa sunulacak.

FMV Işık Okulları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü öğrenci, veli, öğretmen, mezun ve çalışanlardan oluşan koro ile kutlayacak. ‘Kadınların Işığında’ konseri 8 Mart Salı 20.00’da FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü Muvaffak Benderli Salonu’nda verilecek.

Karikatür yarışması

Aydın Doğan Vakfı’nın Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması arşivinden 8 Mart bağlamında hazırlanan ‘Kadın’ konulu karikatür seçkisi 3 – 31 Mart günleri izlenebilecek.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun" afişlerini billboardlara taşıyan Kadıköy Belediyesi, CKM ve Kozy’de panel, tiyatro oyunu ve film festivali düzenliyor.

"Mücadelenin neresindeyiz?"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadelenin Neresindeyiz? Şiddetin Çeşitli Görünümleri" konulu panel, 13.00 ile 16:00 saatleri arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Selmin Kaşka'nın yapacağı panelin konuşmacıları ve konu başlıkları şöyle; Semra Eren-Nijhar Sosyolog-Belgesel Yapımcısı "İngiltere ve Almanya'da Kadına Yönelik Şiddet: Gelişmiş Ülkelerde Kadına Yönelik Şiddet Artıyor", Yrd. Doç. Dr. Aylin Akpınar Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi "Toplumumuzdaki Şiddet Döngüsü ve Kadın", Aysel Yıldırım Sosyal Hizmet Uzmanı/Çift-Aile Terapisti "Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet", Dr. Gülcan Urhan Sosyal Hizmet Uzmanı "Türkiye'de kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Genel Görünümü. Panelde Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel’de "Kadıköy Belediyesi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele programları ile ilgili konuşacak.

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğunun “Bir Kadın Uyanıyor” adlı oyunu da ücretsiz olarak 8 Mart saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da izlenebilecek.