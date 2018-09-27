Boğaziçi'nde protestoya devam: Zamlanan yemeğin 'alternatifi', öğrencilerden geldi

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler, yeni öğretim yılının başlamasıyla beraber fiyatlarına zam gelen yemekhaneyi ve fiyat artırımı başta olmak üzere okulda birtakım değişiklikler yapan yönetimi protesto etmeye devam ediyor. Öğrenciler, ‘yemekhane fiyatlarından dolayı her gün yemek yiyemeyecek arkadaşlarına yardım etmek’ amacıyla kurdukları ‘Alternatif Yemekhane’de ücretsiz yemek dağıtıyor.

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‘Alternatif Yemekhane’nin anlatıldığı açıklamada, yemek yemek yerine protestoya destek olmak ve bağış yapmak isteyenlerden toplanan paralarla ‘geçen yıl ödenekleri kesilen’ üniversitedeki kedi-köpeklerin mama ve veteriner masraflarının karşılanacağı belirtildi.

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Herhangi bir ‘kulübe’ bağlı olmadıklarını belirten öğrenciler, ‘herkesi yemek yapmaya ve yemeye davet ettiklerini’ de söylediler.

"Pazardaki esnaf para almadan kilo kilo sebze verdi"

Protestonun ve ‘Alternatif Yemekhane’nin kuruluşunda rol oynayan öğrenciler, ‘Alternatif Yemekhane’ fikri etrafında nasıl birleştiklerini ve bu vesileyle nasıl tanıştıklarını, T24'e anlattı:

’’Yemek malzemeleri için üniversitenin yanında kurulan pazara gittik. Pazardaki esnafa durumumuzu anlattık, bize destek olmak için para almadan kilo kilo sebze verdiler! Bu sebzelerden kısır, dolma, mücver ve daha nicesini yaptık.’’

‘Ailesiyle yaşayıp annesinden yemek yapmasını isteyenler’, ‘yoldan geçerken görüp destek olmak için poşetle meyve bırakanlar’ ve ‘ders aralarında ortak mutfakta maydonoz doğrayan gönüllü öğrenciler’in desteğiyle kurulan yemekhane, her geçen gün daha çok kişiye ulaşarak yoluna devam ediyor. Üniversite yönetiminin yıl başında yapılan zamları geri çekmesini talep eden öğrenciler de zamların ineceğine inanıyor: Üniversite idaresinin öğrencilerin bu haklı ortak talebini göz önünde bulunduracağını düşünüyoruz.

Bu hafta sonuna kadar devam edecek olan ‘Alternatif Yemekhane’ ile gelen zamların ardından her gün yemek almaya parası yetmeyecek arkadaşları için bir ‘alternatif’ olabildiklerini söyleyen öğrenciler, bunu sürdürmek için olanaklarının kısıtlı olduğunu da ekliyor ve ‘’Kesin çözüm olarak zammın geri çekilmesi için okulun adım atmasını bekliyoruz. O güne kadar hedefimiz her geçen gün daha çok öğrenciye ulaşabilmek’’ diyor.