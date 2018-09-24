Boğaziçi Üniversitesi, yeni döneme protestoyla başladı: Kayyım rektör krizin faturasını bize kesiyor!

Boğaziçi Üniversitesi, yeni öğretim yılına protesto ve boykot çağrısıyla başladı. Öğrenciler, yemekhaneye gelen yüzde 50’lik zammı, yurt ücretlerinin artırılmasını, iki kampüs arasında işleyen ulaşım araçlarının kaldırılmasını, üniversite giriş-çıkışlarına turnike konmasını protesto etti.

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Zamlar geri çekilinceye kadar tüm arkadaşlarını ve emekçileri ‘yemekhaneyi boykot etmeye’ çağıran öğrenciler, yaptıkları basın açıklamasında, yemekhaneye gelen zam için ‘’En temel yaşam ihtiyaçlarımızdan birinin karşılanmasına yapılan bu zam, kayyım yönetiminin öğrenciye bakışını ve yönetim anlayışını göstermektedir’’ dedi. Yeni yönetimin kendilerini 'öğrenci değil müşteri' olarak gördüğünü savunan öğrenciler, "Krizin faturasını bize kesmeye çalışıyorlar" diye ekledi.

24 Eylül Pazartesi günü üniversitede gerçekleştirilen açıklamada, kampüs giriş-çıkışlarına konan turnike sistemleri gibi ‘yeni güvenlik önlemleri’nin, yeni yönetimin ‘üniversiteyi kendi siyasi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek için’ alındığı, üniversitedeki denetimin bu sebeple sıkılaştırılmak istendiği yorumunda bulunuldu.

"Saray tarafından atanan kayyum, öğrenci ve emek düşmanı politikaların savunucusudur’’

Üniversitede yaşananları ‘politik’ olarak nitelendiren öğrenciler, bu ‘dönüşüm hamleleri’ni gerçekleştiren yönetim için ‘’Doğrudan saray tarafından atanan kayyum, öğrenci ve emek düşmanı politikaların savunucusudur’’ diye konuştu.

’Krizin faturasının bizlere kesilmesini kabul etmiyoruz’’ diyen öğrenciler, zamların ve turnikelerin kaldırılmasını talep ettiklerini bildirdiler. Öğrencilerden gelen bilgiye göre açıklamanın ardından öğrenciler yemekhaneye para vermeden girdiler. 24 Eylül akşamı da öğrenciler düzenleyecekleri kermeste kendi yemeklerini yapıp paylaşacaklar.

"Üniversite üzerindeki denetim sıkılaştırılmak isteniyor"

Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

‘’Dönem başladığında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri %50 yemekhane zammı, iki kampüs arası ulaşım araçlarının kaldırılması, kampüs giriş-çıkışlarına turnike konması, okuldan alınan belgelerin zamlanması, yurtların ücretlerinin arttırılması ve burs belgelerinin yeniden istenmesi gibi uygulamalarla karşılaştı.

‘’Öğlen ve akşam yemekleri 2,50₺’den 3,75’e, kahvaltı ücreti ise 1,50₺’den 2,50’ye çıkarıldı. En temel yaşam ihtiyaçlarımızdan birinin karşılanmasına yapılan bu zam kayyum yönetiminin öğrenciye bakışını ve yönetim anlayışını göstermektedir. Bizleri öğrenci değil müşteri olarak görenler krizin faturasını bize kesmeye çalışıyor. Bu doğrultuda iki kampüs arası öğrencinin ulaşımını sağlayan araçlar kaldırıldı. Birçok öğrencinin kaldığı yurt ücretleri arttırıldı.

‘’Öte yandan, üniversiteyi kendi siyasi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek için turnike gibi yeni güvenlik önlemleriyle, üniversite üzerindeki denetim sıkılaştırılmak isteniyor. Üniversiteye yönelik dönüşüm hamleleri politiktir. Doğrudan saray tarafından atanan kayyum öğrenci ve emek düşmanı politikaların savunucusudur.

"Zamlar geri çekilene kadar..."

‘’Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak üniversitelere yönelik bu saldırılara karşı çıkıyoruz. Krizin faturasının bizlere kesilmesini kabul etmiyoruz. Yemekhane zammı ve diğer zamlar geri çekilsin. Turnikeler kaldırılsın.

‘’Bu zamlar geri çekilene kadar tüm öğrencileri, emekçileri yemekhaneyi boykot etmeye çağırıyoruz.’’