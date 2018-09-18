KYK beslenme yardımını artırdı; Boğaziçi Üniversitesi yemek ücretlerine zam yaptı

T24 Haber Merkezi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtlarda aylık 330 lira olarak uygulanan beslenme yardımı 375 liraya çıkarırken; Boğaziçi Üniversitesi ise okul bünyesindeki yemekhanelerdeki fiyatlara zam yaptı.

TIKLAYIN - KYK beslenme yardımını artırdı

Yemekhane kahvaltı ücretleri yüzde 67 zamla 1.5₺’den 2.5₺’ye çıkarıldı. Öğle ve akşam yemekleri ise 2.5 ₺’den 3.75 ₺’ye yükseltildi, zam oranı yüzde 50 oldu.

Öğrenciler, herhangi bir bilgilendirme yapılmadan uygulanan zamdan yemekhane turnikelerinde haberdar oldu. Zamların ardından öğrenciler yemekhaneyi boykot etme kararı aldı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yemekhanelerdeki fiyatlalara, 2017-2018 döneminde da yüzde 50 ila 67 oranında zam yapılmıştı. Geçen yıldan bu yana, kahvaltı ücretleri 1 ₺’den 2.5 ₺’ye, öğle ve akşam yemekleri ise 1.5 ₺’den 3.75 ₺’ye çıkarılmış oldu.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi, yemek fiyatlarına bir yıl içerisinde yüzde 150 zam yapılırken; KYK’dan bugün yapılan açıklamada ise geçen yıl sabah kahvaltısında 3.5, akşam yemeğinde 7.5 lira olmak üzere günlük 11 lira, aylık ise 330 lira olarak uygulanan beslenme yardımının bu yıl günlük 12.5, aylık 375 liraya çıkarıldığı duyuruldu.