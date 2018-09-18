KYK beslenme yardımını artırdı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarda barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını yükseltti.

Geçen yıl sabah kahvaltısında 3.5, akşam yemeğinde 7.5 lira olmak üzere günlük 11 lira, aylık ise 330 lira olarak uygulanan beslenme yardımı bu yıl günlük 12.5, aylık 375 liraya çıkarıldı.

Dünden itibaren uygulanmaya başlanan yeni beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için ise 8,5 lira olarak belirlendi.

Kahvaltı yardımı yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Ücretsiz barınan öğrencilere 22,5 lira beslenme yardımı

Yurtlarda yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan şehit ve gazi çocuklarına, anne ve babası vefat etmiş ile devletin koruması altındaki öğrencilerin beslenme ücretleri de 21 liradan 22,5 liraya yükseltildi.

Beslenme yardımı KKTC'de yer alan yurtlarda da sabah kahvaltısı için 4,5, akşam yemeği için ise 9 lira olmak üzere günlük toplam 13,5 lira uygulanacak.