Boğaziçi Üniversitesi Vakfı: Rektör, camiamızın çoğunluğunun desteklediği 17 akademisyen arasından seçilmeli

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) Mütevelli Heyeti Üyeleri tarafından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü atama sürecine ilişkin olarak, "Camiamızın tercih ve hassasiyetlerinin dikkate alınmasının gerekli olduğuna inanıyoruz" denildi.

BÜVAK Mütevelli Heyeti Üyeleri, yeni atanacak rektörün "camianın çoğunluğunun destek verdiği on yedi Boğaziçi Üniversiteli akademisyen arasından seçilmesi gerektiği" savunuldu.

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Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Biz aşağıda isimleri yer alan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) Mütevelliler Heyeti Üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’ne Rektör atama sürecinde camiamızın tercih ve hassasiyetlerinin dikkate alınmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.

Üniversitemizde, 2 Ocak – 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında yaşanan olayların, bu güzide kurumun tarihinde kara bir leke olarak kalmaması ancak benzeri hataların tekrarlanmamasıyla sağlanabilir. Bu nedenle, Boğaziçi Üniversitesi’nin bir sonraki Rektörünün, Öğretim Üyelerinin büyük bir hassasiyet ve kendilerine yakışır bir şeffaflıkla yürüttükleri süreçte aday olan ve camiamızın ezici çoğunluğunun destek verdiği on yedi Boğaziçi Üniversiteli akademisyen arasından seçilmesi bizce bir gerekliliktir.

Amacımız, ülkemizi gerçekten muasır medeniyetler arasına sokmaksa, tek yolumuz akıl ve bilim, en önemli dayanağımız da akademik ve idari özgürlüklerini kuşanmış üniversiteler olmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İmzacılar:

Fethi Ağalar - Gülen Aktaş

Recep Altay - Selçuk Altun - Piraye Antika - Metin Ar - Yılmaz Argüden - Hamdi Ataoğlu- Uluğ Atay

Zeynep Atay

Ahmet Aydede

Ceyda Aydede

Nevzat Aydın

Oya Başak

Naci Başerdem

Tayfun Bayazıt

Gülden Berkman

İbrahim Betil

Ömer İltan Bilgin

Faruk Birtek

Nakiye Boyacıgiller

Oğuz Bozkurt

Dilek Doltaş

Erhan Dumanlı

Ekrem Ekinci

Selçuk Erden

Şaban Erdikler

Rukiye Ergüder

Üstün Ergüder

Şükrü Ergün

Özer Ertuna

Candan Fetvacı

Cengiz Genç

Nur Ger

Mehmet Gök

Emre Gönensay

Erol Güler

Necati Güler

Melih Halefoğlu

Korkmaz İlkorur

Yüksel İnel

Canan Kadıoğlu

Mete Kalaycı

Önder Kaplancık

Burhan Karaçam

Şerif Kaynar

Mustafa Kılıçarslan

Dinç Kızıldemir

Onur Koca

Cem Kozlu

Albert Krespin

Meral Kurdaş

Muhsin Mengitürk

Mehmet Nane

İrem Nuhoğlu

Hüsamettin Onanç

İlhan Or

Burçin Orhon

Yavuz Otar

Murat Öngör

Zeynep İlsan Önsan

Kadri Özçaldıran

Nazan S. Özelgin

Tayfun Öztürk

Şevket Pamuk

Cavit Sarıoğlu

Levent Selamoğlu

Alpar Sevgen

Pamir Sezener

Naci Sığın

Kerim Sipahiler

Tülin Sipahiler

Ayşe Soysal

Hasan Subaşı

İlkay Sunar

Serdar Sunay

Önder Şahin

Barış Tansever

Ali Toker

Ayşegül Toker

Esra Yazıcı Tözge

Cüneyt Türktan

Tankut Turnaoğlu

Aydın Ulusan

Öktem Vardar

Giray Velioğlu

Orhan Yenigün

Murat Yeşildere

Erdal Yıldırım

Erkut Yücaoğlu

Nilgün Yücaoğlu

Hakan Zihnioglu

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