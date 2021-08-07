Boğaziçi Üniversitesi Vakfı: Rektör, camiamızın çoğunluğunun desteklediği 17 akademisyen arasından seçilmeli

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) Mütevelli Heyeti Üyeleri tarafından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü atama sürecine ilişkin olarak, "Camiamızın tercih ve hassasiyetlerinin dikkate alınmasının gerekli olduğuna inanıyoruz" denildi.
BÜVAK Mütevelli Heyeti Üyeleri, yeni atanacak rektörün "camianın çoğunluğunun destek verdiği on yedi Boğaziçi Üniversiteli akademisyen arasından seçilmesi gerektiği" savunuldu.
TIKLAYIN | Boğaziçi akademisyenleri, destekledikleri rektör adaylarını açıkladı
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Biz aşağıda isimleri yer alan Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) Mütevelliler Heyeti Üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’ne Rektör atama sürecinde camiamızın tercih ve hassasiyetlerinin dikkate alınmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.
Üniversitemizde, 2 Ocak – 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında yaşanan olayların, bu güzide kurumun tarihinde kara bir leke olarak kalmaması ancak benzeri hataların tekrarlanmamasıyla sağlanabilir. Bu nedenle, Boğaziçi Üniversitesi’nin bir sonraki Rektörünün, Öğretim Üyelerinin büyük bir hassasiyet ve kendilerine yakışır bir şeffaflıkla yürüttükleri süreçte aday olan ve camiamızın ezici çoğunluğunun destek verdiği on yedi Boğaziçi Üniversiteli akademisyen arasından seçilmesi bizce bir gerekliliktir.
Amacımız, ülkemizi gerçekten muasır medeniyetler arasına sokmaksa, tek yolumuz akıl ve bilim, en önemli dayanağımız da akademik ve idari özgürlüklerini kuşanmış üniversiteler olmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
İmzacılar:
Fethi Ağalar - Gülen Aktaş
- Recep Altay - Selçuk Altun - Piraye Antika -Metin Ar -Yılmaz Argüden - Hamdi Ataoğlu-Uluğ Atay
- Zeynep Atay
- Ahmet Aydede
- Ceyda Aydede
- Nevzat Aydın
- Oya Başak
- Naci Başerdem
- Tayfun Bayazıt
- Gülden Berkman
- İbrahim Betil
- Ömer İltan Bilgin
- Faruk Birtek
- Nakiye Boyacıgiller
- Oğuz Bozkurt
- Dilek Doltaş
- Erhan Dumanlı
- Ekrem Ekinci
- Selçuk Erden
- Şaban Erdikler
- Rukiye Ergüder
- Üstün Ergüder
- Şükrü Ergün
- Özer Ertuna
- Candan Fetvacı
- Cengiz Genç
- Nur Ger
- Mehmet Gök
- Emre Gönensay
- Erol Güler
- Necati Güler
- Melih Halefoğlu
- Korkmaz İlkorur
- Yüksel İnel
- Canan Kadıoğlu
- Mete Kalaycı
- Önder Kaplancık
- Burhan Karaçam
- Şerif Kaynar
- Mustafa Kılıçarslan
- Dinç Kızıldemir
- Onur Koca
- Cem Kozlu
- Albert Krespin
- Meral Kurdaş
- Muhsin Mengitürk
- Mehmet Nane
- İrem Nuhoğlu
- Hüsamettin Onanç
- İlhan Or
- Burçin Orhon
- Yavuz Otar
- Murat Öngör
- Zeynep İlsan Önsan
- Kadri Özçaldıran
- Nazan S. Özelgin
- Tayfun Öztürk
- Şevket Pamuk
- Cavit Sarıoğlu
- Levent Selamoğlu
- Alpar Sevgen
- Pamir Sezener
- Naci Sığın
- Kerim Sipahiler
- Tülin Sipahiler
- Ayşe Soysal
- Hasan Subaşı
- İlkay Sunar
- Serdar Sunay
- Önder Şahin
- Barış Tansever
- Ali Toker
- Ayşegül Toker
- Esra Yazıcı Tözge
- Cüneyt Türktan
- Tankut Turnaoğlu
- Aydın Ulusan
- Öktem Vardar
- Giray Velioğlu
- Orhan Yenigün
- Murat Yeşildere
- Erdal Yıldırım
- Erkut Yücaoğlu
- Nilgün Yücaoğlu
- Hakan Zihnioglu
TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, görevden alındı!
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandıktan 6,5 ay sonra görevden alınan Melih Bulu'nun yerine vekaleten rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirilmişti. Bulu'nun atanması, okul dışından olduğu gerekçesiyle tartışma yaratmış, öğrenci ve akademisyenler aylarca eylem yapmıştı. Rektörün seçimle belirlenmesini isteyen Boğaziçi akademisyenleri Bulu'nun görevden alınmasının ardından da eylemlerine devam ediyor.