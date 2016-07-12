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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü için Gülay Barbarosoğlu'nun adı rekor oyla YÖK ve Erdoğan'a gidiyor

Rekor katılımlı seçimde katılım sayısı 403 olurken, Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu 348 oy aldı

12 Temmuz 2016 21:53

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan seçim sonucunda, 2012 yılından bu yana rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu oyların yüzde 86’sını alarak birinci oldu. Barbarosoğlu bu sonuçla Boğaziçi Üniversitesi tarihinde en çok oy alan rektör adayı oldu.

2016-2020 yılları arasında görev yapacak Boğaziçi Üniversitesi Rektörü’nü belirleyecek seçim ve atama sürecinin ilk adımı bugün yapılan oylamayla başladı.

447 öğretim üyesinden 403’ünün katılımıyla yapılan ve yüksek katılım sağlanan seçimde Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu 348 oyla, seçmenlerin %86’sının oylarını alarak seçimi kazandı.

Rekor katılımlı seçimde katılım sayısı 403 olurken, geçerli oylar 399, geçersiz oylar 4 oldu.

 

Seçim sonucunda adayların aldığı oy sayıları şöyle:

 

Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu 348
Prof. Dr. Vedat Akgiray 40
Prof. Dr. Esra Battaloğlu 1
Prof. Dr. Betül Tanbay 1
Prof. Dr. Cem Say 7
Prof. Dr. Levent Kurnaz 2

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2008’de yapılan seçimlere 338 kişi katılmış ve Kadri Özçaldıran 170, Ayşe Soysal 146 oy almıştı.

2012 yılında yapılan seçimlere ise 349 öğretim üyesi katılmış, Gülay Barbarosoğlu 203, Kadri Özçaldıran 129 oy almıştı. Her iki seçim sonucunda da birinci olan adaylar Cumhurbaşkanı tarafından Rektörlük görevine atanmıştı.

12 Temmuz günü yapılan ve Gülay Barbarosoğlu’nun 348 oy alarak birinci sıraya yerleştiği seçimlerin ardından YÖK değerlendirmesi yapılacak ve Ağustos ayında Cumhurbaşkanı, YÖK tarafından sunulan isimler arasından atama yapacak.
 

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