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Barbarosoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden aday

Temmuz ayında ODTÜ, İTÜ, Akdeniz, Yıldız Teknik ve Boğaziçi'nin de arasında olduğu 37 üniversitede rektörlük seçimleri yapılacak

07 Haziran 2016 15:44

Temmuz ayında 37 üniversitede akademisyenler rektör adaylarını belirlemek için sandık başına gidecek. Aralarında ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Yıldız Teknik üniversitelerinin de yer aldığı 37 üniversitede rektör adaylarını belirlemek için akademisyenler sandık başına gidecek. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ikinci dönem rektörlük yapmak için tekrar aday olduğunu açıkladı.

Seçimlere sayılı günler kala adaylar da çıkmaya başladı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca da ikinci dönem tekrar aday olacağını açıklamıştı. 

Habertürk'te yer alan habere göre, Barbarosoğlu, rektörlük görevini yürüttüğü 2012-2016 yılları arasında üniversitenin kimliğinden taviz vermediğini belirterek, şöyle konuştu:

“İçinden geçtiğimiz birçok açıdan zorlu günlerde her zamankinden daha fazla gerçek üniversitelere ihtiyacımız var.

Özgür ve eleştirel düşünceyi baş tacı yapan, akademik özerkliği sahiplenen ve her türlü çeşitliliğiyle evrene ve evrensel bilgiye katkıda bulunma çabası içerisinde olan kurumlar olarak üniversiteler, gelecek umutlarımızın ve daha iyi bir dünya hayallerimizin olmazsa olmazları arasında kalmaya devam etmelidir.”

 

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