Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından rektör atamasına karşı imza kampanyası: Biz de kabul etmiyoruz

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu 'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması kararıyla başlayan protestoların arından Boğaziçi mezunları, "Biz de kabul etmiyoruz" diyerek imza kampanyası başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına tepki olarak imza kampanyası başlattı. Mezunlar öğrencilerin, çalışanların ve öğretim üyelerinin üniversitenin özerk yapısını koruma mücadelesinin yanında olduklarını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının açıklaması şöyle:

"Mezunu olduğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden 1 Ocak 2021 tarihli rektör atamasını kabul etmiyoruz. BÜ Senatosu'nun 2012 yılında kabul ettiği aşağıdaki ilkeleri biz de destekliyoruz:

Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.

Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır."

Boğaziçi mezunlarının imza kampanyasına bu linkten ulaşılıyor.

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'rektör atama' protestosunda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektör atanan Bulu'nun istifasını istedi: Demokratik seçimler düzenlensin, gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın

TIKLAYIN - İstanbul Emniyeti ve Özel Harekât'tan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin şafak operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı