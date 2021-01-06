İstanbul Emniyeti ve Özel Harekât'tan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin şafak operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı
06 Ocak 2021 07:58
Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto edenlere yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Özel Harekât polisleri sabaha karşı 6 adrese gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltılar, protestolar sırasında "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik yapıldığı belirtildi.
Şişli ve Maltepe'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Şişli'de bir kişiyi gözaltına aldı. Maltepe'de aranan kişi adresinde bulunamadı.