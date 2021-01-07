Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 24 öğrenciden 2'si tutuklamaya sevk edildi; diğerleri serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı kararıyla eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu' nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolar sırasında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlamasıyla 2 öğrenci 7. Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama istemiyle sevk edilirken, 22 öğrenci serbest bırakıldı. Serbest bırakılanların 21'i hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde 'Üniversitemizde kayyım rektör istemiyoruz' başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan öğrencilerden '2911 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 kişiden 24'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sorguları tamamlanan kişilerden Azad Aksoy ve Harun Reşit Şavgat tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 21 öğrenci adli kontrolle, bir öğrenci de de herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakıldı.

Azad Aksoy'un İstanbul Üniversitesi'nde okuduğu öğrenci olduğu öğrenilirken, Harun Reşit Şavgat ise yeni mezun olduğu bilgisine ulaşıldı.

Diğer 16 kişinin ise Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.

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