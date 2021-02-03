Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan öğrenciler anlattı: Bir arkadaşımız kafasına aldığı darp nedeniyle travma geçirdi

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto ederken darp edilerek gözaltına alınan öğrenciler, serbest kaldıktan sonra yaşadıklarını anlattı. Polisin cinsiyetçi küfürlerine ve tacizine maruz kaldığını söyleyen öğrenciler, “Her yerimiz morardı. Gece ağrıdan uyuyamadık. Bir arkadaşımızın çenesi yerinden çıktı ve bir arkadaşımız ise kafasına aldığı darp nedeniyle travma geçirdi” dedi.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar ve Zehra Özdilek imzalı habere göre, öğrenci E.E., “Güney kampustan üniversiteye girmeye çalışırken 100 kadar polisin saldırısına uğradık. Trafiğin işlek olduğu bir caddede saldırıya uğradığımız için birçoğumuz ezilme tehlikesi yaşadık. Gözaltılar yapılırken ise her bir öğrencinin üzerine en az 10 polis çullandı. Bir arkadaşımızın ayağı çatladı. Bir arkadaşımızın çenesi yerinden çıktı ve bir arkadaşımız ise kafasına aldığı darp nedeniyle travma geçirdi” diye anlattı.

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi E.Ü de, “Boğaziçi Üniversitesi’ne çıkan tüm yollar kapatılmıştı. Otobüsten kampusa birkaç durak kala indik. Milletvekilleriyle yürüyorduk. Herhangi bir slogan vs. atmaya henüz başlamamıştık. Polis uyarı yapmadan üzerimize saldırdı. Darp edildik. Kollarımız ve vücudumuzda morluklar oluştu. Cinsiyetçi küfürlere ve polisin cinsel saldırısına maruz kalan arkadaşlarımız oldu. Saatlerce gözaltı aracında havasız bekletildik. Her yerimiz ağrıyor. Bu nedenle serbest bırakıldıktan sonra da pek uyuyamadık” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu: İstifayı asla düşünmüyorum

TIKLAYIN - İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması: Gözaltına alınanlardan 76'sı serbest bırakıldı

TIKLAYIN - Gözaltına alınan Boğaziçi öğrencisi: Polis, açılan başörtümü örtmeme izin vermedi