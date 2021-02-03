Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu: İstifayı asla düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasının ardından öğrenci ve akademisyenler tarafından bir aydır protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu, istifayı asla düşünmediğini söyledi. Bulu, “Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak” açıklamasını yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Bulu, "Peki ama bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik 6 ay çok uzun bir süre, böyle karmakarışık bir 6 ay geçer mi?" sorusuna, "Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter" yanıtını verdi.

Alçı yazısında, "Geldiğinden beri 100 kadar akademisyenle konuşmuş. Yeni rektörün iddiasına göre 20 kadar hoca mahalle baskısı uygulayarak işi bloke ediyor." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

"DEVA Partisi’nden çok tepki geldi, Aygören geri adım atmak zorunda kaldı"

"Peki danışman olarak atadığı Oğuzhan Aygören’in sonrasında bu pozisyonu reddeden açıklamasına ne diyor Prof. Bulu?

"Oğuzhan Hoca ile eski tanışıklığımız var Nagehan Hanım. Aramızda hep birlikte ne yapabiliriz diye konuşurduk. Ben kendisini rektör danışmanlığına atadığımda başta her şey iyiydi ancak sonra mensubu olduğu DEVA Partisi’nden çok tepki geldi, o nedenle geri adım atmak zorunda kaldı."

Melih Bulu’yu son konuştuğumuza göre daha gergin ve bıkkın buldum ancak hâlâ kararlı.Olayların bitip, kendisinin kabul edileceğine olan inancı tam. Zaman zaman YÖK ile de istişare ediyormuş.

Kendisinden önceki rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan da Bulu kadar olmasa da başlarda tepki ile karşılanmıştı, o bu süreçte yardımcı oluyor mu, diye sorduğumda "Arkadan destek veriyor" demekle yetindi Bulu. Bütün Türkiye’nin gözü önünde en kıymetli üniversitelerin başında gelen Boğaziçi her gün hırpalanıyor. Bir çözüm bulunması şart. Bence hem öğrenci ve akademisyenler hem de rektörlük birer adım geri atarak bir diyalog zemini oluşturmalı."