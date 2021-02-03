İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması: Gözaltına alınanlardan 76'sı serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde gözaltına alınan 94 kişiden 65'inin serbest bırakıldığını duyurdu. Yine Boğaziçi öğrencilerine destek protestolarında Beşiktaş ve Sarıyer'de gözaltına alınanlardan da 11 kişinin serbest bırakıldığı, 29 kişinin işlemlerinin sürdüğü Valilik tarafından açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasadışı gösterilerde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla gözaltına alınan ve dün yapılan savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen; (E.D.A), (A.D.A), (M.H), (U.B.Ç), (V.Ç.A), (H.Y), (H.S), (G.T), (R.D), (R.Ö) ve (A.Ö) isimli şahıslar hakkında, çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol (Ev Hapsi) tedbiri uygulanmıştır.

02 Şubat 2021 Salı günü çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağırıları yaptıkları ve akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığı tespit edilmiştir. Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir.

Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı’ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir.

Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan (94) şüphelinin (29)’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, (65) şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan (11) şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbesst bırakılmıştır, gözaltında bulunan (29) şüphelinin işlemleri devam etmektedir."

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi protestoları | Kadıköy'deki destek eylemine gazlı, plastik mermili müdahale; 104 kişi gözaltına alındı!

İstanbul'da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için dün Kadıköy'de toplanan gruba müdahale edilmiş; polis biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermi kullanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplamda 104 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" bilgisi verilmişti.