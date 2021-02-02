Boğaziçi Üniversitesi protestoları | Kadıköy'deki destek eylemine gazlı, plastik mermili müdahale; 104 kişi gözaltına alındı!

İstanbul'da Emek, Barış, Demokrasi güçlerinin çağrısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale etti. Polisin biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermi kullandığı belirtilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplamda 104 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Kadıköy'de, dün gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Melih Bulu'yu protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Kadıköy'de toplanan grup "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attılar. Polisin birkaç kez müdahale etmesine rağmen gösteriler ara sokaklarda sürdü.

Kadıköy üzerinde polis helikopterinin uçtuğu gözlenirken, alanda çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu da gözlendi. Polis ekiplerinin kendisine de müdahale ettiği Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, ara sokaklarda gözaltına alınan kişiler olduğunu belirtti.

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Kadıköy'de gözaltına alınanların ters ve düz kelepçeli biçimde 2 saatten fazla araçlarda tutulduğunu söyledi.

Emniyet: 104 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eyleme ilişkin açıklama yaparken, 104 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 17.30 sıralarında toplanmaya başlayan yaklaşık 250-300 kişilik gruba Kadıköy Kaymakamlığının 2021/2 sayılı Basın Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan 'Bahse konu yapılmak istenen toplanmaların toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17.maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32/Ç maddesi kapsamında Kadıköy ilçesi idaresinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda 7 gün süre ile yasaklandığı' hususları grubun duyabileceği şekilde megafon marifeti ile söylenerek grup uyarılmıştır. Uyarılara aldırmayan alanda beklemeye devam eden grup süpürülmek suretiyle alandan uzaklaştırılmaya başlanmış, bu esnada direnen, ısrarla uyarılara riayet etmeyen ve mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiştir. Rıhtım Meydanı Atatürk Anıtı çevresinde müdahale edilen ve alandan uzaklaştırılan grup akabinde Khalkedon Meydanı, Ayvalıtaş Parkı, Yoğurtçu Parkı, Moda Caddesi ve Eğitimsen önüne doğru dağılmıştır. Dağılmalar sırasında belirtilen noktalarda ayrı ayrı toplanmalar ile grubun sayısı yaklaşık 500-600 kişiye ulaşmış, söz konusu şahıslara uyarılar devam etmiştir. Dağılma anında emniyet araçlarına ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir. Kadıköy ilçesinde yasadışı toplanma ile ilgili yapılan müdahalelerde toplam 93 şahıs yakalanmıştır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçesinde alınan emniyet tedbirlerinde Kadıköy ilçesine giderek eyleme katılmak isteyen şahıslar uyarılmış, uyarılara riayet etmeyen, direnen ve mukavemette bulunan 11 şahıs yakalanmıştır. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplamda 104 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınan 104 kişi Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazım Kızıl: Gözümün üstünden vuruldum, hastaneye gidiyorum

Belgeselci Kazım Kızıl, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gözümün üstünden vuruldum, hastaneye gidiyorum" dedi.

Gazeteci Burcu Karakaş, Kızıl'ın son durumu hakkında bilgi verirken "Arayanlara cevap veremiyorum. Kazım iyi, ilk müdahalenin ardından şu an göz muayenesi için başka bir hastaneye gidiyoruz. Vurulduktan sonra gözaltına almaya çalışmışlar bir de. Eliniz kırılsın!" dedi.