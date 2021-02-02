Boğaziçi’nde kadın araştırmaları ve LGBTİ+ kulüplerinin kapı kilidi Melih Bulu’nun talimatıyla değiştirilmiş!

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Aday Kulübü'nün adaylık statüsünün kaldırıldığını duyurmasının ardından, kulüp çalışmalarının yürütüldüğü odanın kilidinin Melih Bulu'nun talebi üzerine değiştirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Can Candan (LGBTİ+ Kulübü Danışman hocası), Olcay Akyıldız (BÜKAK Danışman hocası), Feyzi Erçin (BÜ hocası, avukat) ve Cemre Baytok (CİTÖK Ofis Koordinatörü) kadın araştırmaları ve LGBTİ+ kulüplerinin ortak olarak kullandığı odanın 29 Ocak gecesi polisler tarafından arandığını ve arama sonrasında Rektör Melih Bulu'nun isteğiyle kilidin değiştirildiğini belirtti.

Bilgilendirmeye göre Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü ve LGBTİ+ kulüplerinin ortak odası 29 Ocak gecesi polis tarafından arandı. 1 Şubat'ta saat 11.35’de Can Candan, Olcay Akyıldız, Feyzi Erçin, Cemre Baytok ve kulüplerden üç öğrenci ortak kullanılan odaya girmek istedi ancak mümkün olmadı.

Bilgilendirmede konuyla ilgili "Odaya girmek mümkün olmadı, kapı kırılmamış olduğu halde kilit değiştirilmişti. Arama sonrasında Rektör’ün isteğiyle odanın anahtarının değiştirildiği söyleniyor. Bu anahtarın kulüp temsilcileri ve danışman hocasına verilemeyeceği söylendi. Bunun gerekçesi olarak Melih Bulu’nun isteği hariç bir karar belirtilmiyor" denildi.

Kilidi değiştirilen odanın anahtarının hocalara da verilmediği, onların da odaya giremediği vurgulandı.

Bilgilendirme şöyle:

"1 Şubat 2021 Pazartesi sabahı 11.35’de Can Candan, Olcay Akyıldız, Feyzi Erçin, Cemre Baytok ve kulüplerden üç öğrenci ile birlikte BÜKAK ve Boğaziçi LGBTİ+ kulüplerinin ortak odasına girmek ve odanın durumunu hem video ile hem yazılı olarak tespit etmek istedik. Odaya girmek mümkün olmadı, kapı kırılmamış olduğu halde kilit değiştirilmişti. Anahtara ulaşmak için Güvenlik Birimimizi ziyaret ettik, muhtelif güvenlik çalışanlarıyla ve ilgili bina amiri ile görüştük. Bu görüşmelerde, biraz çelişik olsa da şu hususlar ortaya çıktı.

29 Ocak Cuma günü gece yarısı sonrası, bize gösterilmeyen bir savcılık emriyle polisler söz konusu odada arama yapmak istediler. Bu aramaya üniversitenin güvenlik ve bina amiri kısmen dışarıda kısmen içeride eşlik etti, ancak başından sonuna düzenli olarak içeride değildiler.

Arama neticesinde bir tutanak tutuldu ama 'soruşturma gizli' denerek bize gösterilmiyor, içeriği muğlak, 'bir hasar vermedik' tutanağı olduğu söyleniyor.

Arama sonrasında Rektör’ün isteğiyle odanın anahtarının değiştirildiği söyleniyor. Bu anahtarın kulüp temsilcileri ve danışman hocasına verilemeyeceği söylendi.

Bunun gerekçesi olarak Melih Bulu’nun isteği hariç bir karar belirtilmiyor. Her ne kadar 'savcılık soruşturması' denmişse de güvenlik tarafından, kapı mühürlenmemiş ve okulun sorumluluğundaki bir mekanda böyle bir ihtimal hukuken ciddiye alınamaz.

Özetle, BÜKAK ve BÜLGBTİ+ kulüplerinin ortak kullandığı odanın anahtarı değiştirilmiş, yeni anahtar ortada yok ve kulüp kapısı kilitli. Dün gece yarısından sonra ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Twitter üzerinden kulübün kapatıldığına dair altında Melih Bulu’nun ismi olan bir yazı paylaştı. Bizlere gelen herhangi bir resmi yazı yok.

Bunu kabul edilemez bulduğumuzu tüm Boğaziçi kamuoyuna duyuruyor ve bu konuyu acil gündeme almaya sizleri davet ediyoruz."

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