Boğaziçi'nde gözaltına alınan öğrencilerin avukatı ve öğretim görevlileri Altun'u yalanladı: Soruşturulan kulüp Güzel Sanatlar Kulübü, LGBTİ+ üyeleri değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yapılan eylemlerin nedeninin LGBTİ+ kulübünün kapatılması kararı olduğunu ileri sürmesinin ardından gözaltına alınan öğrencilerin avukatı Levent Pişkin, "Külliyen yalan. Soruşturulan kulüp Güzel Sanatlar Kulübü" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kaldırıldığını ve yapılan eylemlerin "bundan ibaret" olduğunu ileri sürdü. Altun'un paylaşımının altına pek çok sosyal medya kullanıcısı itirazda bulunarak durumun manipüle edilmeye çalışıldığını söyledi.

TIKLAYIN - Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kaldırıldığını açıkladı, "Olay bundan ibaret" dedi

Gözaltına alınan öğrencilerin avukatı Levent Pişkin ile öğretim üyeleri Can Candan ve Cem Say da Altun'un paylaştığı bilginin doğru olmadığını söyledi.