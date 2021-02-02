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Boğaziçi'nde gözaltına alınan öğrencilerin avukatı ve öğretim görevlileri Altun'u yalanladı: Soruşturulan kulüp Güzel Sanatlar Kulübü, LGBTİ+ üyeleri değil

02 Şubat 2021 12:08

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yapılan eylemlerin nedeninin LGBTİ+ kulübünün kapatılması kararı olduğunu ileri sürmesinin ardından gözaltına alınan öğrencilerin avukatı Levent Pişkin, "Külliyen yalan. Soruşturulan kulüp Güzel Sanatlar Kulübü" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kaldırıldığını ve yapılan eylemlerin "bundan ibaret" olduğunu ileri sürdü. Altun'un paylaşımının altına pek çok sosyal medya kullanıcısı itirazda bulunarak durumun manipüle edilmeye çalışıldığını söyledi.

TIKLAYIN - Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kaldırıldığını açıkladı, "Olay bundan ibaret" dedi

Gözaltına alınan öğrencilerin avukatı Levent Pişkin ile öğretim üyeleri Can Candan ve Cem Say da Altun'un paylaştığı bilginin doğru olmadığını söyledi. 

Avukat yapan Levent Pişkin, Altun'un paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Sözcüsü bir üniversitedeki kulübün kapatılması haberini duyuruyor zevkle. İnanılır gibi değil. Ve söylemeye gerek yok: Külliyen yalan! Soruşturma numarası bile yanlış. 216/1 ile ilgili soruşturma numarası 2021/17248. Soruşturulan ise Güzel Sanatlar Kulübü üyeleri, LGBTİ+ üyeleri değil.
 
Bugünkü eylem çağrısı ve abluka ile bağlantı ise yine yalan. Gözaltına alınan tek bir kulüp üyesi yok mesela. Ayıptır, günahtır, zulümdür, iftiradır!"

Öğretim üyeleri de yalanladı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Candan da Kâbe fotoğrafının yer aldığı sergiyi LGBTİ+ kulübünün düzenlemediğini ifade ederek, “Bu açıklamayı bu saatte ilk kez sizden duyduğumuz için bugün öğrencilerin kampüsteki protestosunu ‘harekete geçiren şey’ bu karar değildir” dedi.

Öğretim üyesi Cem Say ise attığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararı bu tweet'e dek üniversitede kimsenin bilmediğini, o yüzden de zaman makinesi icat edilmediyse saatler önce yaşanan şeylerin sebebinin bu karar olamayacağını düşünüyorum. Hatta bu kararın gerçek olduğundan da kuşkuluyum, çünkü o sergiyi düzenleyen o kulüp değil." 

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