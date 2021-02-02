Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kaldırıldığını açıkladı, "Olay bundan ibaret" dedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün kaldırıldığını ve yapılan eylemlerin "bundan ibaret" olduğunu ileri sürdü. Altun'un paylaşımının altına pek çok sosyal medya kullanıcısı itirazda bulunarak durumun manipüle edilmeye çalışıldığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanmasıyla başlayan Boğaziçi Üniversitesi'nde dün okulun Güney Kampüs'e yüzlerce polis girdi. Polis, kampüste Bulu'yu ve gündüz yapılan eylemde arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden 51 öğrenciyi gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Boğaziçi Üniversitesi’ndeki LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü’nün adaylık statüsünün Melih Bulu tarafından kaldırıldığını açıklayarak yaşananların bundan ibaret olduğunu savundu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kulübün adaylık statüsü kaldırıldığı için rektörlük binası önünde eylem yaptığını iddia eden ve “Kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur” diyen Altun’a göre, “Olayın bundan ibaret" ifadesini kullandı.

Ancak sosyal medyada Altun'un bu paylaşımına pek çok kişi olayların bu durumla bir ilişkisi olmadığını; söz konusu kulüple ilgili gelişmeden eyleme katılan pek çok öğrencinin haberdar olmadığını belirtti.

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci gözaltına alındı!