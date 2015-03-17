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Bodrum'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 5 ölü

Bodrum'da yasa dışı yollarla yurtdışına geçmeye çalışan tekne battı

17 Mart 2015 08:21

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurtdışına geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 5 kişi öldü, 8 kişi kurtarıldı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmek için Bodrum'dan yola çıkan Suriye ve Irak uyruklu 15 kaçağın bulunduğu tekne, Bodrum'a yaklaşık 2 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Bölgeden geçen balıkçıların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopter de havadan destek verdi.

Ekipler, aralarında bir kadının da bulunduğu 8 kaçağı denizde boğulmak üzereyken kurtarmayı başardı. Bodrum Milta Marina'ya getirilen göçmenlerin bazıları burada bekletilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı, durumu iyi olanlarsa Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, 5 kaçağın cesedine ulaştı. Sahil Güvenlik botlarıyla karaya getirilen göçmenlerin cesetleri, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, denizde başka bir kişi daha olma ihtimaline karşı Bodrum açıklarında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yaşamını yitiren göçmenlerin kimliklerini tespit için de çalışma başlatıldı.

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