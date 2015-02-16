Yüzlerce kaçak göçmen kurtarıldı



İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre, kötü hava koşullarına rağmen Libya’dan yola çıkan çok sayıda teknede bulunan binlerce kaçak göçmen Lampedusa Adası’nın güneyinde, tekneleri batma tehlikesi ile karşı karşıya iken kurtarıldı.

Malta Ordusu’na bağlı gemilerin de katıldığı operasyon sonrasında kaçak göçmenler İtalya’ya getirildi.

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, operasyon sırasında bir tehlike de atlattı. Kalaşnikof taşıyan dört kaçakçının Libya kıyılarından botla İtalyan gemisine yaklaşıp tehdit ettiği bildirildi. İtalyan Ulaştırma Bakanlığı, silahlı adamların, boş mülteci teknesini geri istediklerini bildirdi.

Cumartesi günü de benzer koşullarda olan 600 kişi kurtarılmıştı.

2014 yılında Kuzey Afrika'dan İtalya'ya geçmeye çalışan 3 bin 500'den fazla kaçak göçmen hayatını kaybetmişti.