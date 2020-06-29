Bodrum Belediye Başkanı Aras: Yabancı turistlere daha fazla para harcatmamız gerekiyor, kendi halkımıza böyle yaklaşamayız

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 370 liralık döner tartışmasıyla ilgili dile getirdiği ve çok tartışılan, "Turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz" sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yabancı turistlere daha fazla para harcatmamız gerekiyor. Ucuz turist mekanı olmayalım. Ben turistlerin mümkün olduğu kadar fazla harcama yapması gerektiğini söyledim. Kendi halkımıza böyle yaklaşamayız" dedi.

Bodrum'da bir işletmede gelen hesap özetinde, Euro üzerinden kesilen fişteki 370 liralık döner büyük tartışma yarattı. 370 liralık döner tartışmasıyla ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sözleri de gündeme damga vurdu. Aras, 370 liralık döner tartışmasıyla ilgili, "Biz turistin, vatandaşımızın demiyorum, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Adam cebine para koymuş gelmiş, niye harcamasın? Bir dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin yesin. Bana ne. Ama burada 20 TL’ye de döner var. O dönerin 20 TL olması gerektiği konusunda tereddüt ediyorsanız, belediyemize başvurursunuz ben de gider onu sonuna kadar denetlerim. Eğer o dükkan pis ise, o dükkanda doğru düzgün servis yoksa, aldığınız hizmetle ödediğiniz para arasında fark olduğunu düşünüyorsanız sonuna kadar gider denetleriz. Gereğini de yaparız" demişti.

"Kendi halkımıza böyle yaklaşamayız"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tartışma yaratan sözleriyle ilgili olarak Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Aras'ın açıklamaları şu şekilde :

Yabancı turistlere daha fazla para harcatmamız gerekiyor. Ucuz turist mekanı olmayalım. Türkiye, tarihi doğal güzellikleriyle, turizme verdiği önemle özel bir coğrafya. Akdeniz ve Ege'nin birleştiği yerde, uzun sahil kıyıları olan, antik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yer. Neden ucuz olsun? Ben turistlerin mümkün olduğu kadar fazla harcama yapması gerektiğini söyledim. Kendi halkımıza böyle yaklaşamayız.

"Bodrumda herkese uygun bölgelerimiz var"

Biz belediye olarak Bodrum'un altyapı sorunlarıyla çok fazla içli dışlıyız. Sellerle, çöplerle anılan görüntüsünü gündemden kaldırdık. Biz sokağa, halkımıza yatırım yapıyoruz. Bunun yanında dünyanın önemli girişimcileri de Bodrum'a yatırım yapıyorlar. Bodrum'da herkese uygun, çok önemli bölgelerimiz var. Ben bunu söylemek istiyorum. Belediyeye ait zaten 40'a yakın plaj var, kafeler var. Vatandaşlarımızın çok uygun tatil olanakları ile buluşturabiliyoruz.

"Benim kesem de oraya yetersiz"

Tabii ki işletmeler de var. Onlar da bir taraftan kendi müşterilerine hizmet etmeye çalışıyorlar. Bodrum'da her keseye uygun tatil mevcut. Zaten paylaşılan hesap pusulasında bildiğimiz mekan zaten genelde üst gelir gruplu bir mekan. Oralara ben de gitmiyorum. Benim de kesem oraya göre yetersiz

gelir. Oraya giden insanlar belli.