Hürriyet yazarı: Bodrum'da 25 liralık ayranın yerini 61 liralık kola, 75 liralık lahmacunun yerini 370 liralık döner aldı

Özbey, "Böyle haberleri verdikçe Bodrum’un orta halli esnafı bozuluyor: '1000 liraya şezlong, bilmem kaç liraya lahmacun diye yazdıkça bütün beldede fiyatlar böyle zannediliyor, insanların gözü korkuyor. Oysa burada her bütçeye uygun işletmeler var' diyorlar. Haklı oldukları bir yan var tabii ki. Ama işin lüks ayağı da haber; insanlar okumak, takip etmek istiyor. Nedense pahalı lahmacunu başkası yiyor, başkasının çenesi yoruluyor." düşüncesini dile getirdi.

Özbey, "Şimdi bu tartışmaya yeni bir merhale getirecek bir hesap pusulası dolaşıyor ortalıkta.

İddiaya göre geçen cuma, öğle 13.30 sularında Yalıkavak’taki Mandarin Oriental otelinin plajı Blue Beach’te ödenmiş. Kalemlere tek tek baktığınızda pide, kola, döner, Türk kahvesi gibi hemen herkesin her gün tükettiği, çok da lüks sayılmayacak yiyecek-içecekler var. Toplam hesap 2 bin 263 lira. Zaten fiyatlar Euro ile, sonradan liraya çevrilmiş. Türk kahvesinin 53, kolanın 61 lira olmasını geçtim. Beni asıl çarpan, dönerin 369 lira olması. Dört kişi ısmarlamış; sadece dönere verilen para 1478 lira. Kuruşlarıyla 1480. Döner yiyeceğine danaya girersin..." görüşünü savundu.

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