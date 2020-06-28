Bodrum Belediye Başkanı Aras: Her şey ucuz olsun dersek bu insanlar buraya gelmez farklı yerlere gider

Bodrum’daki yüksek fiyata satılan yiyeceklere ilişkin açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Her şey ucuz olsun dersek bu insanlar buraya gelmez farklı yerlere gider" görüşünü savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aras, "Son günlerde işletmelerimizin fahiş fiyat uyguladığına dair bir karalama kampanyası yürütülüyor. Buraya dünyanın en zengin insanlarının da geldiğini göz önünde bulundurmalıyız. Bu insanların beklentilerine göre hizmet sunulan yerler de var. Bodrum’un bu işletmelere de ihtiyacı var." düşüncesini dile getirdi.

Aras, "Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez farklı yerlere gider. Bodrum’un ekmek parası turizmdir, bunu yadsıyamayız. Örneğin Bodrum'da her bütçeye göre döner var. Ama altın tabakta döner yemek isteyen de var. Ucuz döner satanın kötü ürün sunduğunu zannetmeyin. Şayet aldığı hizmetle ödediği bedelin tutarsız olduğunu düşünen, hizmet aldığı işletmenin temizliğinden, hijyeninden şüphe eden vatandaşımız varsa Belediyemize başvurur, biz de gerekli denetimleri yaparız." ifadesini kullandı.

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