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Böcek soruşturmasında 5 polise yeniden tutuklama kararı

Böcek soruşturmasında savcının mahkemenin serbest bıraktığı 5 kişi ile ilgili yaptığı itiraz kabul edildi

24 Haziran 2014 21:44

Arzu Yıldız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan böceklerle ilgili gözaltına alınan sanıkların mahkemece serbest bırakılmasının ardından “Yargıya sesleniyorum” diyerek serbest kalmalarını eleştirmişti. Savcının şüphelilerin serbest kalmasına yaptığı itiraz bugün kabul edildi ve 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan böceklerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 5’inin çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakılmasına savcı Durak Çetin’in yaptığı itiraz kabul edildi.

Başbakan Erdoğan’ın ofisinde bulunan böcekle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Haziran’da Ankara 9.Sulh Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimi Hasan Akçam’ın dosyadaki delillerin toplanmış olması, şüphelilerin kaçma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle adli denetim ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bıraktığı 5 kişi ile ilgili savcı Durak Çetin’in yaptığı itiraz bugün kabul edildi.

Ankara 10.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilerek kabul edildi. Karar Ankara 10.Ağır Ceza Mahkemesi Başbakanı Oktay Saday’ın izinli olması nedeniyle karar mahkemenin en kıdemli üyesi olan Naile Gündoğdu Taş tarafından değerlendirildi.

Hakime Gündoğdu, 5 kişi ile ilgili yakalama kararının gerekçesini şöyle açıkladı:

“Siyasal veya askeri casusluk amacıyla 3-6’lı prizlerin arasına dinleme cihazı yerleştirdikleri iddiası, fatura numarası ve TNP Enes ismine düzenlenen fatura , tanık anlatımları, cihazların ele geçirilmesi, bulunuş şekli, bulunan cihazlar üzerinde  inceleme yapılan raporlar, suçun mahiyeti, vasfı, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, sanıkların kaçma şüphesi altında olduğuna dair , delilleri yok etme gizleme, tanıkları etkileme ve delilleri değiştirme ve delilleri değiştirme ihtimali, somut olguların bulunması, suçların niteliği, yasada ön görülen cezaların alt ve üst sınırları ve kaçma ihtimalleri, kaçma ihtimallerinin bulunması…”

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 kişi, mahkemeye çıkartılıp yakalama kararı yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderilecek.

 

Karar öncesi adliyede olağan üstü önlem

 

Savcılığın şüphelilerin serbest bırakılmasına yaptığı itirazı değerlendiren mahkemenin bulunduğu koridorun kapısı kilitlenerek, kararı değerlendirecek olan hakim Taş, gazetecilerin içeri alınmaması talimatını verdi.

Söz konusu koridorun kapısında bir polis memuru karar tamamlanıncaya kadar bekletildi. Şüphelilerin avukatları Mehmet Sürer, kararı öğrenmek için geldiğinde hakim Taş, “savcıdan öğrenin” diyerek kararı bildirmedi. Öte yandan, mahkemenin değerlendirmesi için gönderilen klasörlerin polis eşliğinde savcı Durak Çetin’e götürülmesi dikkat çekti. Öte yandan, soruşturma savcısı Durak Çetin ve Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcı vekili Veli Dalgalı’da kararın neticelenmesine kadar adliyeden ayrılmadı. Başsavcı vekili Dalgalı, kararın tamamlanmasının ardından savcı Durak Çetin ile kısa bir süre görüştü.

 

Böcek faturası

 

Mahkemenin yakalama kararının gerekçelerinden biri ise, şüpheliler gözaltındayken savcılığa gelerek ifade veren gizli tanığın sunduğu böcek alımına ilişkin fatura oldu.
“TNP (Turkish National Polis- Türk Ulusal Polisi) Enes Çiğci” adına düzenlendiği belirtilen faturada, alınan böceklerin ebatı, rengi ve frekansına kadar en ince teknik ayrıntıların bulunduğu” öne sürüldü. Faturada yer alan özelliklerin de, Başbakan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla birebir örtüştüğü iddia ediliyor.

 

Başbakan “Yargıya sesleniyorum” demişti

 

Başbakan Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AKP İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında , 4 gün önce 5 kişinin serbest bırakılmasını şu sözlerle eleştirmişti:

“Türkiye’de bir başbakanın ofisi dinlenecek. Bütün belgeler toplanacak ve ilgili mercilere aktarılacak. Hâle bakın hepsi dışarıda. Ben şimdi buradan paralel ya da değil yargıya sesleniyorum, bütün belgeler ortadayken suç aletleri ortadayken, yapanlar ortadayken neymiş adli kontrolle serbest bırakıyormuş. Benim itirazım var. Bu ülkede siz Başbakan’ın dinlenmesini bu kadar rahat değerlendirebiliyorsanız, o zaman size soracağım sizin evinizin, yatak odanızın dinlenmesini, dinleyenlere karşı tavrınız ne olacak acaba? soruyorum.

Yargı mensupları için -hiçbir şey geçerli değil ama onun dışında cumhurbaşkanı dinlenirse dinlenebilir... Olabilir. Temenni ederim ki kısa süre sonra sizler de aynı şekilde dinlenmezsiniz. Bu gidiş hayra alamet bir gidiş değil. Ben bundan sonra da itirazlarıma devam edeceğiz. Çünkü bu öyle kolay geçilecek bir iş değil. Başbakan’a taş atılır söylenen şu ‘Siyasetçisin ağır eleştirilere katlanacaksın.’ Hakaret demiyorlar ağır eleştiri diyorlar.”

 

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