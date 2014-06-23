Böcek soruşturmasında 5 kişinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine "böcek" tabir edilen dinleme cihazı konulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 kişinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

Başbakan Erdoğan, Pazar günü gerçekleştirdiği mitingde dinleme soruşturmasında tutuklama taleplerinin reddedilmesine ilişkin "Yargıya sesleniyorum: bütün belgeler ortadayken suç aletleri ortadayken yapanlar ortadayken neymiş adli kontrolle serbest bırakıyormuş. Benim itirazım var. Siz başbakanın dinlenmesini bu kadar normal karşılıyorsanız soruyorum sizin yatak odanızı dinleyenlere karşı tavrınız ne olacak acaba. Yargı mensupları için hiçbir şey geçerli değil ama onun dışında cumhurbaşkanı dinlenirse dinlenebilir, olabilir. Temenni ederim ki kısa süre sonra sizler de aynı şekilde dinlenmezsiniz. Bu gidiş hayra alamet bir gidiş değil" demişti.