İşte Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca hazırlanan 'böcek' raporu

2011 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankarada'ki çalışma ofisinde böcek bulunması üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 233 sayfalık rapora T24 ulaştı. Başbakan Erdoğan’a ofisinde böcek bulunduğu bilgisinin MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından verilen kısa bir brifing ile bildirildiği anlatılan raporda, MİT tarafından yapılan aramalara Başbakan'ın danışmanlarından Mustafa Varank’ın eşlik ettiği ve böcek bulunduğu bilgisinin sadece Varank’a bildirildiği anlatıldı.

TÜBİTAK: 4-5 Aralık tarihinden bir hafta önce ya da sonra böcek konuldu

Bulunan böcekle ilgili TÜBİTAK tarafından yapılan incelemede, “cihazların priz içerisine silikon ile yapıştırıldığı, silikonların katılaşma tarihi olarak 4-5 Aralık 2011 tarihi olarak tespit edildiği bu tarihin bir hafta öncesi ya da bir hafta sonrasında da böceklerin konulmuş olabileceğinin değerlendirildiği” anlatıldı.

Polisin arama yaptığı tarih, TÜBİTAK’ın verdiği tarihten önce

Raporda, soruşturma kapsamında evinde arama yapılan ancak yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan polis Serhat Demir’in özel görevli olarak İstanbul’da bulunduğu halde Ankara’ya geldiği anlatılırken şu hususlara dikkat çekildi: “25 Kasım 2011’de, Serhat Demir, Sedat Zavar, İlker Usta ve Enes Çiğci’nin öğle saatlerinde Keçiören’deki konuta giderek böcek taraması yaptıkları,

Serhat Demir ve Sedat Zavar tarafından tarama sırasında odada hiçbir gürültünün olmaması gerektiğini belirterek odanın boşaltıldığı,

Sedat Zavar’ın telefonunun kendi adına kayıtlı olmadığı, gizli bir iş için kullanmış olabileceği,

Serhat Demir ile böcek tarama ekibinde yer alan Sedat Zavar , İlker Usta ve Enes Çiğci’nin durumundan şüphelendikleri”

Söz konusu iddialara ilişkin Serhat Demir ve Sedat Zavar’ın Teftiş Kuruluna verdikleri bilgi de şunları aktardıkları raporda yer aldı:

“İDB personeli destek verilen tüm dinleme cihazlarına yönelik sürekli olarak Başbakanlık tarama ekibi personeli (en az 2 personel) ile birlikte , resmi konut görevlisinin de (en az 2 personel) refakat ve gözetiminde yapıldığı, tarama yapılan makamlarda görevli personelin devamlı olarak tarama yapan ekibin yanında bulunduğu, 4-25 Kasım tarihinde yapılan tarama sırasında Başbakanlık Koruma görevlisi personelin ekibe eşlik ettiği , odanın boşlatılması yönünde bir talimatın olmadığı , görevlilere karşı böyle bir ifadenin kullanılmadığı,

TÜBİTAK’tan gelen cevabı raporlara göre silikonun katılaşma tarihi olarak 4-5 Aralık 2011 tarihinin tespit olduğu, bu tarihin bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası değerlendirmesiyle dahi tarihin tarama tarihleri ile örtüşmediği,

Sedat Zavar’ın telefonun kendi adına kayıtlı olmaması ile ilgili olarak, telefonun daha önce birlikte çalıştığı polis memuru Erdal Acar adına kayıtlı olup yaklaşık 8 yıldır Sedat Zavar tarafından kullanıldığı…”

Bulgaristan İstihbaratçısı ile polis şefinin ilişkisi

Öte yandan halen Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde gözaltında olan polis şefi Mehmet Yüksel ile ilgili raporda ilginç bilgilere yer verildi:

“Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanı Mehmet Yüksel’in eşi Fatma Yüksel’in TPAO’da sekreter olarak görev yaptığı, Bulgaristan göçmeni olduğu, M. Yüksel’den önce bir evliliğinin olduğu, eski eşinden 1 çocuğunun olduğu, çocuğunun Bilkent Üniversitesi mezunu olduğu, MİT Müsteşarlığının sınavına girdiği ancak kazanamadığı, M.Yüksel ve eşi F.Yüksel’in Ukrayna’da tanıştıkları, F.Yüksel’in Rus Filolojisi mezunu olduğu, 2 çocukları

nın olduğu, 2010 yılında Bulgaristan Başbakanının Türkiye ziyareti esnasında tercümanlık yaptığı, bu vesileyle Bulgaristan Konsolosluğu görevlisi ve Bulgar İstihbaratının personeli olan Dimitar V. Dimitrov isimli şahısla ilişkilerinin başladığı , kendisi ile müteaddit defa yüz yüze ve telefonla görüştüğü, bir telefon görüşmesinde ,Sayın Başbakanımızın sağlık durumu hakkında bilgi aktardığı, şahısların dış mekanlarında buluşmalarına ait fotoğrafların MİT Müsteşarlığında mevcut olduğu…

M.Yüksel için raporda ayrıca, MİT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde “Uluslar arası yoğun irtibatlı olan Suriye kökenli (Kırdaha) doğumlu Faysal Esat’ın , M.Yüksel ile yoğun bağlantısının olduğu…” değerlendirmesine yer verildi.

TOBB ve TÜBİTAK raporu uyuşmadı…

Öte yandan, TOBB’den de bulunan böceklerle ilgili araştırma yapılması istendiği, TOBB bünyesinde yapılan araştırmada TÜBİTAK raporunun aksine böceklerin konulduğu tarihin silikonların katılaşma tarihinden bir hafta önce ya da bir hafta sonra değil 35-37 güne kadar ulaşabileceği belirtildi.Buna gerekçe olarak ise silikonların renginin ve kürlenmelerinin incelenmesi gösterildi.

Başbakanın danışmanı Mustafa Varank’ın ifadesi de rapora yansıdı. Varank şunları anlattı: