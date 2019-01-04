Bobo'yu kadına şiddet gösterenlere karşı eğitti

Malatya'da kafe işletmecisi Hakan Keten, doğar doğmaz sahiplendiği golden cinsi köpeğe 'Bobo' ismini koydu. Keten'in özel olarak eğittiği 'Bobo', kadına karşı siddet uygulayan birini görünce tepki vererek saldırganı uzaklaştırıyor.



Henüz 1 yaşında olan 'Bobo'nun sahibi Hakan Keten, köpeğini kadınlara karşı uygulanan şiddete çok duyarlı olduğunu söyledi. Keten, kadına şiddeti engellemek için 'Bobo'ya eğitim verdiğini belirterek, "Bobo için gelen çok müşterimiz var. Normalde diğer kafelerde, restoranlarda pek hayvan kabul edilmiyor ama bizim buraya tüm hayvanlar gelebiliyor. Özellikle köpekli müşterilerimiz çok. Bobo'nun sosyal medyada kendi instagram sayfası var. Köpeğim eğitimli, zaten evde besliyoruz, 2 kızım var ve onlarla beraber yaşıyor. Biz ne dersek onu yapıyor. Müşterilerimizin ilgi odağı oldu" dedi.



Kadın arkadaşına şiddet göstermiş gibi yapan ve ardından Bobo'dan tepki gören kafe müşterisi Ömer Konakçı (35), "Arkadaşlarla oturuyorduk. Haftalar öncesinde bir kadın ve bir erkek parkta yürürken adam kadına bağırdı. Bobo o anda adamı kovalamıştı. Biz de bir test yapalım dedik. Yanımdaki kadın arkadaşıma şiddet uyguladığımda acaba tepkisi ne olur dedik. İnanılmaz bir tepki verdi, kızdı. Hatta başka kadınlar üzerinde de denedik aynı tepkiyi verdi. Bu hoşumuza gitti. Biz de Bobo'yu çok seviyoruz. Hep buradayız, Bobo için buradayız" diye konuştu.

Kafe müşterilerinden Emine Haskol ise Bobo'nun çok farklı bir köpek olduğunu ifade ederek, "Bütün köpekler aynı ama Bobo daha bir eğitimli, farklı duygulu bir köpek. Böyle bir tepki vereceğini biliyordum zaten. Bobo'yu çok seviyoruz. Bütün köpeklerin kadına şiddete eğilimi olanlara karşı eğitilip tepkilerinin ölçülmesini isterim" diye konuştu.