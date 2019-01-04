Bobo isimli köpek kadına şiddete geçit vermiyor

Malatya'da kafe işletmecisi Hakan Keten (34), doğar doğmaz sahiplendiği golden cinsi köpeğe 'Bobo' ismini koydu. Keten'in özel olarak eğittiği 'Bobo', kadına karşı siddet uygulayan birini görünce tepki vererek saldırganı uzaklaştırıyor, patileriyle ağlayan kadının gözyaşlarını siliyor. Henüz 1 yaşında olan 'Bobo'nun sahibi Hakan Keten, köpeğini kadınlara karşı uygulanan şiddete çok duyarlı olduğunu söyledi. Keten, kadına şiddeti engellemek için 'Bobo'ya eğitim verdiğini belirterek, "Bobo için gelen çok müşterimiz var. Normalde diğer kafelerde, restoranlarda pek hayvan kabul edilmiyor ama bizim buraya tüm hayvanlar gelebiliyor. Özellikle köpekli müşterilerimiz çok. Bobo'nun sosyal medyada kendi instagram sayfası var. Köpeğim eğitimli, zaten evde besliyoruz, 2 kızım var ve onlarla beraber yaşıyor. Biz ne dersek onu yapıyor. Müşterilerimizin ilgi odağı oldu" dedi.