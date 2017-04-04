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Kültür-Sanat

Bob Ross'un resim arşivi yayınlandı

Ross, TRT'de yayınlanan programda toplam 1200 resim yaptı

04 Nisan 2017 14:43

Bir dönem TRT’de yayınlanan “Resim Sevinci” programıyla televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden biri haline gelen ressam Bob Ross’un 403 tablosunun internet ortamındaki arşivi yayınlandı.

NTV'nin haberine göre, "Resim Sevinci" adlı programıyla resim yapmayı sevdiren ABD’li ressam Bob Ross'un resim arşivi herkese açıldı. Ross’un büyük bir hayranı olan yazılımcı Felix Auster'ın hazırladığı "Two Inch Brush" (İki İnçlik Fırça) adlı sitede, sanatçının 11 yıl süren programda yaptığı resimler arşivlendi.

Programda yaptığı resimler müzayedelerde satıldı

Bob Ross'un 403 resminin yanı sıra kullandığı renkler ve araçların açıklamalarının da yer aldığı sitede ayrıca programın videolarını da izlemek mümkün.

Ross'un, uzun yıllar TRT’de de yayınlanan programında, 31 bölümde toplam 1200 resim tamamladığı, bu resimlerin daha sonra, programın yayınlandığı PBS kanalının tüm ABD'deki ofislerine dağıtıldığı ve müzayedelerde satıldığı belirtildi.

1995 yılında, 52 yaşındayken lenf bezi kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Ross’un program dışında 28 bin resmi bulunuyor.

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