T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Andy Warhol'un Mao portresi 11 milyon dolara satıldı

Sanatçının 1973'te tamamladığı esere, 15 milyon dolar değer biçilmişti

04 Nisan 2017 12:01

Amerikalı ressam Andy Warhol'un Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong portresi, Hong Kong'daki açık artırmada 11 milyon dolara alıcı buldu.

Sotheby's Müzayede Evi, Warhol'un ipek baskı eserinin, Modern ve Çağdaş Sanat Açık Artırması'nda adının açıklanmasını istemeyen Asyalı bir koleksiyoncu tarafından satın alındığını açıkladı.

Sanatçının 1973'te tamamladığı 106,6 x 50 santimetre boyutlarındaki esere, 15 milyon dolar değer biçilmişti.

Warhol, ABD'nin eski başkanlarından Richard Nixon'ın 1972'de Çin'e yaptığı tarihi ziyaretin ardından Mao'nun "Kırmızı Kitap"ta yayımlanan fotoğraflarından esinlenerek bir dizi portre yapmıştı. Portreler, 20. yüzyıl pop art akımının en önemli eserlerinden kabul ediliyor.

Dizideki portrelerden biri 2014'te Londra'da düzenlenen açık artırmada 9,4 milyon dolara satılmıştı.

 

ETİKETLER

Andy WarholÇin Komünist PartisiÇin Halk CumhuriyetiMao Zedong portresiHong KongSothebys Müzayede EviModern ve Çağdaş Sanat Açık Artırması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24