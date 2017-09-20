T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM'nin eğittiği ebelerden Arakanlı Müslüman mültecilere doğum ve acil yardım hizmeti

Mülteci krizi başladığından beri 35 ebe 200'e yakın bebek dünyaya getirdi

20 Eylül 2017 18:15

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) kriz koşullarında çalışma eğitimi verdiği 35 ebe, Myanmar'dan Bangladeş sınırına kaçan yüz binlerce Arakanlı Müslüman mülteciye acil yardım hizmeti veriyor.

Reuters ajansının haberine göre ebeler, mülteci krizinin başladığı geçen aydan bu yana 200'e yakın bebek dünyaya getirdi.

Ebeler Cox Bazar'daki Myanmar hükümetinin yönettiği iki kampta genç annelere yardımın yanı sıra, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel şiddet vakalarında da mültecilere yardımcı oluyor.

UNFPA Sağlı Direktörü Satya Doraiswamy, "Akan insan sayısı, olayın büyüklüğü başa çıkması zor düzeyde. Ebelerimiz daha normal durumlarda, Bangladeşli kadırlarla çalışmaya alışkın, dil meselesi ve başka zorluklar var ama bunlarla başa çıkıyorlar" dedi.

Mültecilerin çoğu çocuk

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu militanlarının 25 Ağustos'ta bazı polis noktalarına ve bir ordu kampına düzenledikleri saldırılarda 10'a yakın kişi ölmüştü. Myanmar ordusu daha sonra büyük bir misillemeye girişti. 400 bin Arakanlı Müslüman evlerini terk etti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre Bangladeş'e kaçan mültecilerin yüzde 60'dan fazlası çocuk. UNICEF, daha önce böylesi bir durum görülmediğini vurguluyor.

Cinsel şiddet dışında Arakanlı Müslüman kız çocuklarının karşılaştığı bir başka sorun da çocuk yaşta evlilik.

BM'nin bu yıl başında yaptığı bir araştırmaya göre Malezya, Hindistan ve Endonezya'ya kaçan Arakanlı Müslüman kız çocuklarının yarısından fazlası çocuk gelin oldu.

ETİKETLER

ArakanMüslümanBangledaşMyanmarorduMyanmarBMebe

İlgili Haberler

Myanmar'ın Arakan'da uyguladığı politikaya Çin'den destek: Memnun edici

"Myanmar güvenlik güçlerinin aşırılıkçı teröristlere karşı müdahalesi ve hükûmetin ihtiyacı olanlara yardım sağlaması memnun edici"

BM: Arakan Müslümanları için son bir şans var, kaçırılırsa korkunç bir trajedi olacak

Myanmar'da 400 binden fazla Arakanlı Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı

Myanmar ordusu krizden Arakanlı Müslümanları sorumlu tuttu

"Arakanlı Müslümanlar bir etnik grup değil"

Birleşmiş Milletler, Arakan'daki etnik temizlik iddialarını soruşturacak

Myanmar'ın BM elçisi, soruşturmanın 'yararlı bir eylem planı olmadığını' savundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24