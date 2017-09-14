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Dünya

Myanmar'ın Arakan'da uyguladığı politikaya Çin'den destek: Memnun edici

"Myanmar güvenlik güçlerinin aşırılıkçı teröristlere karşı müdahalesi ve hükûmetin ihtiyacı olanlara yardım sağlaması memnun edici"

14 Eylül 2017 14:31

Myanmar devlet medyası, Çin büyükelçisinin Myanmar ordusunun Arakan'da uyguladığı politikayı memnun edici bulduğunu yazdı. Medyada, "Myanmar güvenlik güçlerinin aşırılıkçı teröristlere karşı müdahalesi ve hükümetin ihtiyacı olanlara yardım sağlaması memnun edici" ifadeleri yer aldı.

Myanmar egemenliği altındaki Arakan topraklarında meydana gelen "şiddet" ve "katliam"lar sonrasında 400 bin Arakanlı Müslüman Myanmar'dan Bangladeş'e kaçmak zorunda kalmıştı. Birleşmiş Milletler olayı, "bariz bir etnik temizlik" olarak değerlendirirken, Myanmar devlet medyası Çin'in bölgede yaşanan gelişmeleri onayladığını yazdı.

Global New Light of Myanmar isimli gazete, Çin Büyükelçisi Hong Liang'ın, "Çin'in Rohingya'da yaşanan terörist saldırılara ilişkin duruşu nettir. Bu sadece bir iç mesele" ifadelerini sayfalarına taşıdı.

Gazeteye göre Liang, "Myanmar güvenlik güçlerinin aşırılıkçı teröristlere karşı müdahalesi ve hükümetin ihtiyacı olanlara yardım sağlaması memnun edici" ifadelerini kullandı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 25 Ağustos'ta bir kışlaya ve birkaç güvenlik noktasına saldırı düzenlenmiş ve ardından Myanmar ordusu Arakan'da operasyonlara başlamıştı. Myanmar ordusunun operasyonlarından onlarca Müslüman hayatını kaybetmiş, Müslümanlara ait yüzlerce köy ise yakılmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Çarşamba günü Myanmar hükümetine şiddeti durdurma çağrısında bulunmuş ve durumu 'etnik temizlik' olarak tanımlamıştı.

Guterres, "Rohingya nüfusunun 3'te 1'i ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Durumu tanımlayacak daha iyi bir kelime biliyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet rakamlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddet olaylarında 432 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 100'ünün cansız bedeni Myanmar ile Bangladeş arasındaki sınır nehrinden çıkarıldı.

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