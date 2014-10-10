T24 LogoT24 Logo
Dünya

Birleşmiş Milletler: Dünya çapında 10 milyon 'vatansız birey' var

Birleşmiş Milletler Küresel Vatansızlık Forumu, 10 milyon 'görünmeyen insanın' hakları için uluslararası çağrıda bulundu

10 Ekim 2014 20:16

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre, başka bir ülkenin vatandaşı olarak kabul edilmeyen ve doğum veya kayıt belgesi olmayan on binlerce çocuk her yıl vatansız olarak doğuyor. BM verilerine göre, 10 milyon insan yasal bir kimliğe sahip olmaksızın ve hiçbir ülke tarafından kabul edilmeksizin “görünmeyen insanlar” olarak yaşıyor.

Bianet’in haberine göre, pazartesi günü (6 Ekim) Lahey’de, vatansızlığa ilişkin ilk küresel forumun açılış konuşmasını yapan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Uluslararası Koruma Direktörü Volker Türk, vatansız insanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için uluslararası çağrıda bulundu. Türk şöyle konuştu: 

 “Vatansızlık nedeniyle insani mağduriyetin sürdürülmesinde, özellikle çözümler bizim elimizdeyken son derece gayri ahlaki bir şey var. Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, yasal çalışma hakkı veya seyahat hürriyeti gibi, birçok insanın doğal olarak sahip olduğu haklar vatansız kişilere çoğu kez tanınmıyor. Vatansız kişiler, kimlik belgeleri veya hukuki statüleri olmaksızın toplumda adeta kayboluyorlar. Günümüz dünyasında hiçbir devletin vatandaş olarak kabul etmediği bireylerin olduğunu tahayyül etmek zor. Basitçe söylemek gerekirse, vatansızlığın ve bunun yarattığı anlamsız mağduriyetin sürmesine izin vermek ahlaki açıdan savunulamaz.”

 

‘Vatansızlığın artması mülteci krizine yol açabilir’

 

Volker Türk, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 2024 yılı itibariyle vatansızlığın son bulabileceğini tahmin ettiğini belirtirken, dört milyon vatansız kişinin son on yılda vatandaşlığa kabul edildiğine dikkat çekti. Ancak vatansız duruma düşen insan sayısının artmaya devam etmesi ve bu sayının üstesinden gelinememesi büyük hasara yol açabilir ve bir mülteci krizine sebep olabilir.

Türk’e göre, “Vatansızlık çoğu kez işkence, ayrımcılık veya şiddetin doğrudan bir sonucu olup yerinden edilmeyi, güvensizliği ve iç savaşı körüklüyor. Birçoğumuz için bir uyruğa sahip olmamak tek kelimeyle akıl almaz fakat dünyada her yıl bir çok çocuk kimlik belgesi olmaksızın ve vatansız olarak doğuyor ve bunu durdurmak için harekete geçmediğimiz sürece bu çocuklar için gelecek çok korkunç olabilir”.

 

‘Geçen yıl, Türkiye’de binlerce vatansız çocuk doğdu’

 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, geçen üç yıl boyunca büyük ölçüde Suriyeli göçmenlerin çocukları olan ve kimlik belgesine sahip olmayan elli bine yakın bebeğin Lübnan, Irak, Mısır ve Ürdün’de doğduğunu tahmin ediyor. Avrupa Konseyi’ne göre, Türkiye’deki mülteci kamplarında geçen yıl binlerce çocuk vatansız olarak doğdu.

“Bilindiği üzere, Avrupa’da insanların vatansız duruma düşmesi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağlantılı olan bir durum. Ancak şu anda gördüğümüz şey, vatansızlığın şiddet ve istikrarsızlıktan kaçan ve nerede olursa olsun bir sığınak bulma hususunda ümitsiz olan insanların ayırıcı bir özelliği haline geldiği yeni kriz noktaları. Avrupa ülkelerinin bu durumla yüzleşmesi gerekiyor“ diyor Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks.

 

BM, 4 Kasım’da küresel bir kampanya başlatacak

 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, vatansızlığı sona erdirmeye yönelik küresel bir kampanyayı Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme’nin (1954) 60. yıldönümüyle aynı zamana rastlayacak bir biçimde 4 Kasım’da başlatacak.

“Vatansızlığı önlemek için gerekli araçlara ve bilgiye sahibiz. Bu gayet açık. Son yıllarda çok iyi gelişmeler oldu” diyen Türk, 2008 yılında Urduca konuşan vatansız Biharîleri resmi olarak tanıyan Bangladeş’e dikkat çekiyor. Ancak önlerinde hala uzun bir yol olduğunu kabul ediyor.

Kadınlar 27 ülkede hala vatandaşlıklarını çocuklarına geçiremiyor. Nepal’de yüz binlerce insanın vatansız olduğu tahmin ediliyor. Tayland’da çoğunluğu etnik dağ kabilelerine mensup olan 500 binden fazla insan devlet tarafından vatandaş olarak kabul edilmiyor ve kendilerine kimlik belgesi verilmiyor ve kamu hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Rusya’da tahmini 178 bin kişi vatansız.


 

ETİKETLER

vatansızhaymatlosçocukmültecisuriyebirleşmiş milletlervolker türklaheykampkimlikavrupa

İlgili Haberler

Independent: Yermuk Mülteci Kampı'nda '50 kişi açlıktan öldü'

Independent gazetesine konuşan ve en son ‘üç gün önce yemek yediğini belirten’ 26 yaşındaki Kais Said, 'İnsanlar artık ot ve kedi, köpek yemeye başladı' diyor

Birleşmiş Milletler: Son dalgada Türkiye’ye sığınacak Suriyeli sayısı yarım milyonu bulabilir

Türkiye sınırının geçişlere açıldığı Cuma gününden bu yana gelen Suriyeli sığınmacıların gayrı resmî sayısı 200 bini geçti

Dünya genelinde sığınmacıların sayısı 51 milyona ulaştı

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan siyasi krizler ve çatışmalar nedeniyle ülkesini terk edenlerin sayısı artıyor

Uruguay’a ilk Suriyeli mülteci grubu gitti

Uruguaylı yetkililer, mülteci grubunda yer alan yetişkinlerin hali hazırda iş güvencelerinin sağlandığını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24