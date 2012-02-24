BM'den Suriye raporu: 500'ü çocuk, 8 bin kişi katledildi

T24- Bağımsız Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun hazırladığı Suriye raporuna göre Esed'e bağlı güçler, hükümet ile ordunun en üst mevkisinde bulunan yetkililerden aldıkları emir üzerine silahsız kadın ve çocukları vurarak öldürüyor, meskûn mahalleri top ateşine tutuyor ve hastanelerdeki yaralı muhaliflere işkence yapıyor.

Zaman gazetesine yayımlanan habere göre, Bağımsız Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu'nun hazırladığı rapor, Suri-ye'deki şiddetin sistematik bir şekilde Beşşar Esed rejiminin emriyle uygulandığını ortaya koydu. BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan rapora göre Suriye güçleri, hükümet ile ordunun en üst mevkisinde bulunan yetkililerden aldıkları emir üzerine silahsız kadın ve çocukları vurarak öldürüyor, meskûn mahalleri top ateşine tutuyor ve hastanelerdeki yaralı muhaliflere işkence yapıyor. Raporda, ayaklanmaların başladığı geçtiğimiz mart ayından bu yana 8 binden fazla kişinin öldüğü belirtilirken, bunların en az 500'ünün çocuk olduğuna dikkat çekiliyor.

Aralarında BM'nin eski kadın hakları raportörlerinden Türk profesör Yakın Ertürk'ün de bulunduğu komisyonun raporunda, "Komisyon, silahlı kuvvetlerdeki yüksek ve orta rütbeli subayların astlarına, silahsız göstericilere ateş etmeleri, bu tür emirlere uymayı reddeden askerleri öldürmeleri, insanları sebepsiz tutuklamaları, gözaltındakilere kötü muamele yapmaları ve sivil yerleşim yerlerine ayırım gözetmeden tank ve makineli tüfeklerle saldırmaları için emirler verdiklerine dair güvenilir ve tutarlı deliller elde etmiştir." deniliyor. Komisyon, güvenlik güçlerinin işlediği bu insanlık suçlarından dolayı Suriyeli yetkililer hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yapıyor. Soruşturma başlatılabilecek kişilerin gizli listesini de BM'ye sunan raportörler, listedeki isimlerin Beşşar Esed'e kadar uzandığını ima ediyor. 72 sayfalık raporda, ayrıca insan hakları ihlallerinde bulunduğu bariz olan bazı silahlı muhalif hücrelerin listesi de yer alıyor.

Komisyonun raporuna göre Mart 2011'den bu yana "işkence ve kötü muamele yapılan" 38 gözaltı merkezi bulunuyor. "Güvenlik birimleri sistematik olarak hastanelerdeki yaralı hastaları tutukluyor ve genellikle işkence ederek sorguya çekiyor." denilen raporda, Humus'taki biri askerî iki hastanenin işkence merkezine dönüştürüldüğüne dair belgelendirilmiş delillerin olduğu dile getiriliyor. Suriye'deki belli başlı dört güvenlik kurumunun; Askerî İstihbarat, Hava Kuvvetleri İstihbaratı, Genel İstihbarat İdaresi ve Siyasî Güvenlik İdaresi'nin doğrudan Esed'e rapor verdiği aktarılıyor. Suriye'deki insan hakları ihlalleri kurbanları ve tanıklarının yanı sıra uydu görüntüleri incelenerek hazırlanan raporda, Suriye'nin iç savaşın eşiğinde olduğu, dünya güçleri arasında bölünmüşlüğün ise bir yıla yakın bir zamandır devam eden şiddetin sona erdirilmesini zorlaştırdığı vurgulandı. Merkezi Cenevre'de bulunan, 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi'nin gelecek hafta özel Suriye toplantısı yapması bekleniyor.

Tanklar Bab Amro'ya ilerliyor

Suriye güvenlik güçleri 3 haftadır topa tutulan Humus şehrini bombalamaya devam ediyor. Şehirdeki Bab Amro, Halidiye ve İnşaat mahalleleri dün roket, top mermisi ve havan topuyla vuruldu. Tankların, Türkmen mahallesi Bab Amro'nun güneyinden bölgeye giriş yaptığı haberleri gelirken, Humuslular bunun kapsamlı kara operasyonunun başlangıcı olabileceğini belirtiyor. Ülke çapında devam eden operasyonlarda ise dün 42 kişinin öldürüldüğü bildirilirken, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hama'da bulunan bir hastanedeki elektrik kesintisi dolayısıyla 7 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.