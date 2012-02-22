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Dünya

Suriye: Öldürülen gazetecilerden haberimiz yok

Suriye hükümeti öldürülen gazetecilerin Suriye'de bulunduğundan yetkililerin "haberi olmadığını" iddia etti.

22 Şubat 2012 22:25

 

T24 - Suriye Enformasyon Bakanı Adnan Mahmud, öldürülen iki gazeteci için yaptığı açıklamada, "Bakanlığının, Amerikalı Marie Colvin ile Fransız asıllı foto muhabiri Remi Ochlik'in Suriye topraklarına girdiği veya burada bulunduğundan haberi olmadığını, Humus'taki ilgili yetkililerden araştırma yapmalarını istediklerini" belirtti.  
 
Bakan Mahmud AFP'ye yaptığı açıklamada, 
 
Bakan, "Suriye'ye yasadışı yollardan giren tüm yabancı gazetecilerin, durumlarını yürürlükte olan yasalara uygun olarak düzenlemeleri için en yakın göçmenlik merkezine başvurmaları talebinde bulunduklarını" söyledi. 
 
Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride, Suriye'de gazetecilerin öldürülmesini kınayarak, bu durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu bildirdi. 
 
 
 

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