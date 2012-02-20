İran Suriye'ye iki savaş gemisi gönderdi

T24 - İran’a ait iki savaş gemisi Suriye'nin Tartus limanına demirledi. Gerilimin yüksek olduğu bölgede, İran’ın yeni bir kara tatbikatı başlatması ve Suriye’ye eğitim amaçlı da olsa savaş gemisi göndermesi Batı'nın tepkisini çekti.

İran’dan Suriye’ye gönderilen iki savaş gemisinin geçen yıl imzalanan bir anlaşma gereği, Suriye deniz kuvvetlerini eğitmek amacıyla gönderildiği belirtildi. İran Savunma Bakanı da, İran gemilerinin uluslararası sularda boy göstermesinin ülkesinin hakkı olduğunu belirtti. Tansiyonun yüksek olduğu bölgede, İran savaş gemilerinin Suriye limanına demirlemesi batı ülkelerinin tepkisini çekti.

İran'dan bir tatbikat daha

İran'ın orta kesiminde, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri dün tatbikata başladı. Yıllık planlı tatbikatın Yezd eyaleti ve çevresinde icra edileceği belirtildi. Tatbikatın amacının, savunma gücünü artırmak, yeni taktiklerin icrası, yeni teçhizat ve mühimmatın kullanımı ve caydırıcılık olduğu ifade edildi.

Tatbikatta yer alan unsurlarla, tehditlere ve olası saldırılara karşı her açıdan hazırlıklı olunduğunun dost ve düşmana gösterileceği belirtilirken, tatbikatla bilgi ve tecrübelerin de yeni nesile aktarılacağı bildirildi. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, en son 4-5 Şubat tarihlerinde ülkenin güneyinde kara tatbikatı yapmıştı.

Petrol misillemesi

Bu arada İran, İngiliz ve Fransız şirketlerine de petrol satışını durdurdu. Karar, "Petrolümüzü yeni müşterilere satacağız" açıklamasıyla duyuruldu. Tahran yönetiminin nükleer programına karşı çıkan Avrupa Birliği, 1 Temmuz tarihinden itibaren İran petrolüne ambargo uygulamayı kararlaştırmıştı.

UAEK Heyeti İran'da

Nükleer faaliyetleri nedeniyle uluslararsı toplumun baskı yaptığı İran'da, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) heyetinin, temasları başladı. UAEK Başkan Yardımcısı Herman M.G. Nackaerts başkanlığındaki heyet ve İran Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün başladı. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi de UAEK heyetinin İran'a ziyaretinin planlı bir ziyaret olduğunu söyledi.

Salihi, İran ve UAEK arasında bir süre önceki görüşmelerde bu ziyaretin yapılması konusunda uzlaşı sağlandığını hatırlattı ve heyetin temaslarının da bu çerçevede olacağını belirtti. UAEK heyeti en son 29-31 Ocak'ta İran'da temaslarda bulunmuştu.