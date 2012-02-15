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Dünya

Suriye, Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM Temsilciliği'nin tüm iddialarını reddetti

15 Şubat 2012 00:21

 

T24 - Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Yüksek Temsilciliğine bir mektup göndererek, temsilciliğin Suriye ile ilgili yaptığı tüm açıklamaları reddettiğini belirtti. 
 
Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Yüksek Temsilciliğine gönderdiği mektupta, ''İnsan Hakları Yüksek Temsilciliği'nin Suriye'yi hedef alan bir kısım ülkelerin ellerinde bir alete dönüştüğüne'' işaret edildiği ve temsilciliğin, silahlı grupların gerçekleştirdikleri terör saldırılarını göz ardı ettiği belirtildi. 
 
Bakanlık, Suriye'nin ülkede yaşanan gerçeklerle ilgili belge ve net bilgiler sunmaya özen gösterdiğini ancak, İnsan Hakları Yüksek Temsilciliği'nin bütün bunları görmezden geldiğini ve artık saklı olmayan gerçeklere sırt çevirdiğini ifade etti. 
 
Mektupta, Suriye halkını koruma hakkı ve sorumluluğunun sadece Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait olduğu vurgulandı. 
 
BM İnsan Hakları Yüksek Temsilciliğinden Suriye ile ilgili yapılan son açıklamada ise Suriye'de insanlığa karşı suç işlenmeye devam edildiği ve bu durumun cezasız kalmaması gerektiği belirtildi.
 
 

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